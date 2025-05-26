Австралиец выиграл в лотерею 1,6 миллиона долларов и месяц не верил в это

Житель Австралии из штата Квинсленд месяц не забирал выигранные в лотерею 1,6 миллиона австралийских долларов (81,7 миллиона рублей), потому что не верил в свою удачу. Об этом пишет News.com.au.

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Мужчина из города Гимпи, который пожелал сохранить анонимность, выиграл крупную сумму в розыгрыше Gold Lotto. Так как он не зарегистрировал билет онлайн, устроители лотереи не знали о его победе. Самому счастливчику понадобилось 39 дней, чтобы забрать деньги.

Австралиец рассказал, что пошел в местный магазин печати и попытался обналичить билет, однако там ему сказали, что не могут выдать такую сумму.

«Тогда я понял, что выигрыш очень большой. Я размышлял об этом целый месяц. Я просто не мог поверить», — признался мужчина.

В итоге он забрал деньги, но не собирается рассказывать о своей удаче родственникам и друзьям. Мужчина заявил, что потратит деньги на новый автомобиль.

Ранее сообщалось, что победителем новогоднего розыгрыша «Русского лото» стал фельдшер городской больницы на Сахалине Александр Куряев. Он выиграл 1,2 миллиарда рублей.