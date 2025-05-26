Когда у московских государей появился обычай потчевать всех подданных

Одним из самых красивых архитектурных комплексов Москвы и России стал Новодевичий монастырь. Его стены за 500 лет видели множество событий, о которых читаем в учебниках, там завершали свои дни царицы и царевны.

По Юлианскому календарю закладка монастырского камня случилась 13 мая. Разница с Григорианским для XVI века составляет десять дней, поэтому в науке она приходится на 23 мая. Но русская православная церковь не признает научную градацию и отмеряет ко всем датам строго 13 дней. Поэтому в церковных источниках, а следом и во многих исторических календарях, можно увидеть дату основания монастыря по новому стилю 26 мая.

Но предыстория Новодевичьего монастыря начинается на десять лет раньше – с обещания. Человеком, завершившем собирание великорусских земель, был великий князь Василий III. Самым трудным в этой борьбе было забрать у Великого княжества Литовского Смоленск, который та не отдавала почти 100 лет. В 1514 году к великой радости самих смолян и всей Руси это случилось. Вот тогда великий князь и пообещал основать в честь этого события монастырь.

© Смоленская икона Божией Матери. Москва, 1456 год

Место выбрали символичное. В 1456 году на нем в Смоленск была торжественно отправлена его святыня – Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия» (Путеводительница), которую сохраняли московские князья. С тем, чтобы город и вся смоленская земля продержались и потом вернулись на Русь.

13 мая состоялась закладка первого камня будущего пятиглавого Смоленского собора. Это и есть начало Новодевичьего монастыря, от нее отсчитывают его историю. Впоследствии с иконы был сделан список, и он был установлен в этом соборе. Считается, что Смоленская икона охраняет Россию с западных рубежей.

Такое отношение к иконе не случайное. Традиция утверждает, что ее образ был написан самим апостолом Лукой и она была главной святыней Константинополя. Василий III был сыном византийской принцессы Софьи Палеолог и считал себя правопреемником Восточной Римской империи после ее падения.

Новодевичий монастырь из-за важности события, по которому основан, сразу попал в привилегированное положение. На его строительство великий князь выделил 300 рублей серебром. земли и выдал «несудимые грамоты» по которым он освобождался от податей.

Он получил статус Царского богомолья. Как только была установлена дата празднования Смоленской иконы, 28 июля, то появился новый обычай. В этот день цари шли крестным ходом от кремля до монастыря. Там они стояли торжественную службу – вечерню и всенощную.

© План-схема Новодевичьего монастыря

Сами государи останавливались не в самой обители, поскольку она женская, а ставили шатры у ее стен. А на следующий день после службы устраивали угощение. Вот так и появилась та знаменитая традиция, когда московские государи потчевали всех подданных. Потом такое будут устраивать и по другим поводам, в основном уже в районе Пресни.

Отличительной особенностью Новодевичьего монастыря стало то, что там оказывались представительницы великих родов, включая царские. И частенько не по своей воле. Хотя вдовы государей и сами после смерти мужа постригались в монахини.

Первой настоятельницей монастыря стала схимонахиня Елена (Девочкина) из Суздаля, которая славилась своим благочестием. Она привезла с собой 18 монахинь, которые и стали первыми насельницами.

Преподобная Елена оставила после себя труд, который считается одним из литературных шедевров того времени – «Духовная грамота с наставлениями о монастырском уставе». На сегодня это самый старый рукописный монастырский устав, дошедший до нашего времени.

Первой монахиней из царствующего дома в 1564 году стала Александра – Иулиания (Юлианна) Палецкая. Она была вдовой младшего брата Ивана Грозного Юрия Васильевича. А в 1582 году в монахини постриглась и вдова царевича Ивана Елена Шереметьева (монахиня Леонидия).

Когда скончался последний из рода Рюриковичей царь Федор Иоаннович, то царица Ирина, которой уже было присягнули, отказывается от трона и тоже уходит в монастырь. Под стенами обители селится и ее брат Борис Годунов. Именно сюда придет народ, чтобы уговорить его принять царство и сесть на трон. Потом он старательно обновит монастырь, сделает, как бы сейчас сказали, реставрацию.

Новодевичий монастырь увидит все основные события Смуты. Тут будут стоять и поляки, и шведы, и казаки и всякие разбойники. Именно под его стенами ополчение князя Дмитрия Пожарского нанесет основное поражение интервентам и загонит их в московский кремль. А потом отсюда поведет войско на решающий штурм.

Уже первые Романовы примутся за восстановление сильно пострадавшего от Смуты монастыря. Но самый большой вклад внесет царевна Софья. Именно при ней Новодевичий монастырь получит нарядный и завершенный вид. Она возвела несколько церквей и монастырских построек. По ее повелению на стенах и башнях появятся нарядный зубцы и «короны».

Прямо как чувствовала, что потом обитель станет и местом ее заточения. Не сразу, но царевна Софья тоже станет монахиней Сусанной и скончается здесь в 1704 году. Ее соседкой станет первая жена Петра I Евдокия Лопухина (монахиня Елена), правда, потом ее переведут в Суздаль.

Во время нашествия Наполеона в 1812 году Россия чуть не лишилась своей жемчужины. Сам французский император тут бывал и восхищался. Однако это не помешало ему при отступлении из Москвы отдать приказ взорвать монастырь. Спасла его казначея Сарра, которая подняла монахинь, и они залили пожар и фитили к бочкам с порохом.

В советское время монастырь закрыли. А вместе с ним все благотворительные заведения, действовавшие на его территории. В 1922 году игуменья Вера (Победимская) и четверо клириков были арестованы за сопротивление изъятию церковных ценностей.

Монашеские кельи отдали под жилье рабочим и красноармейцам. В самом монастыре устроили «Музей эпохи царевны Софьи и стрелецких бунтов». Но бывшие монахини обитель не покинули, они все устроились кто кем мог – билетершами, уборщицами, реставраторами, сторожами. Для них важно было продолжать заботиться о монастыре насколько это возможно и сохранять его.

Здесь находится главный некрополь России – Новодевичье кладбище. Создан он был относительно недавно, всего лишь в 1904 году. Но сюда торжественно перенесли тела самых выдающихся россиян, а одним из первых стал герой Отечественной войны 1812 года Денис Давыдов. Тут покоятся Гоголь, Чехов, многие наши знаменитые актеры и политики.

Монахини в Новодевичьем монастыре опять появились в 1994 году, а первой настоятельницей вновь открывшейся обители стала выдающийся ученый-химик Варвара Черная – игуменья Серафима. Но сам монастырь передадут русской православной церкви полностью лишь в 2011 году. К тому моменту, в 2004 году, ЮНЕСКО объявит его всемирным наследием. Для России же Новодевичий монастырь просто бесценен.