Россиянин спас лосенка, пока бежал благотворительный марафон

Житель Омска помог лесной семье. Андрей Невридный 16 дней бежал благотворительный марафон от Вологды до Архангельска. Таким образом мужчина хотел привлечь внимание к проекту, который занимается помощью людям с тяжёлыми заболеваниями.

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По пути у Андрея получилось сделать ещё одно доброе дело. Он встретил лосёнка, который не мог пройти к матери из-за забора у дороги. Мужчина принял волевое решение помочь малышу и воссоединить мать и дитя. Он провёл кроху за сетку.

В социальных сетях спортсмена называют настоящим героем. Благодаря доброму сердцу мужчины удалось избежать беды. Остаётся надеяться, что с лосёнком после временной разлуки с мамой всё в порядке.