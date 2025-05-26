Верная примета: какое желание может исполниться в день Сидора Бокогрея

Православная церковь вспоминает святого Исидора Блаженного, жившего в III веке. По народному календарю - праздник Сидора Бокогрея или Огуречника.

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Связаны были эти прозвища с тем, что сейчас высаживали лен и огурец. Заморозки заканчивались, и теплолюбивым растениям ничего не угрожало. "На Сидора отойдут все сивера (холода)". Много в этот день было примет связано с птицами. Если сороки к дому прилетели - к скорой свадьбе. Голубь на подоконник сел - к хорошим новостям. Если в этот день найти перо птицы - желание исполнится, причем чем темнее цвет пера, тем быстрее стоит ждать результата. Мертвая птица на дороге считалась предвестницей перемен в жизни. Забавной приметой в этот день было найти семена старого засохшего лопуха. Эти семена собирали и бросали через левое плечо вдали от дома. Считалось, что так приманить можно деньги и богатство.

В этот день не возвращались с полпути домой. Не плакали - придут настоящие несчастья. Плохой приметой было в этот день устроить беспорядок. В этот день не брали в руки чужие деньги: просили класть их на стол и брать уже со стола. И не смахивали крошки со стола рукой - так можно привлечь нищету. Обувь не ставили на стол даже для ее починки. Считалось, что это предвестник большого скандала. Если весь день холодно - лето не порадует теплом. Низко птицы летают - испортится погода. Утром на клене выступил сок - ночь будет сырой. Кукушку слышно - сажай лен. Ливень в этот день обещает богатый урожай огурцов.