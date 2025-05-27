«Я подумала: ну вот и все». Как грабили Ким Кардашьян

Во Франции завершился суд над престарелыми бандитами, которые девять лет назад ограбили американскую телезвезду Ким Кардашьян. Они ворвались в ее номер, когда она спала, связали ее и отобрали драгоценности на десять миллионов евро. Знаменитость была уверена, что ее изнасилуют, а потом прикончат. Грабители оставили ее в живых, но похищенное так и не вернули.

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Почему Ким Кардашьян попалась на мушку парижских бандитов

Ким Кардашьян прилетела в Париж в конце сентября 2016 года, чтобы посетить ежегодную Неделю моды. Телезвезда остановилась в Hôtel de Pourtalès — гостинице, которая обслуживает только богатых или именитых клиентов. Попасть туда можно лишь по рекомендации бывших постояльцев.

Пентхаус площадью 352 квадратных метра обошелся Ким Кардашьян в 16 тысяч долларов за ночь.

В течение следующих дней знаменитость не пропускала ни одной вечеринки и модного показа. В один из дней к ней присоединился рэпер Канье Уэст — в то время они были женаты. Потом он улетел в США, а она продолжила веселиться в Париже со своими сестрами — Кортни Кардашьян и Кендалл Дженнер.

В соцсетях сохранились многочисленные селфи, опубликованные Кардашьян в эти дни. На одном из них она демонстрирует подаренное мужем кольцо с бриллиантом весом 20 каратов. Многие предполагали, что именно оно привлекло внимание грабителей.

Чем известна Ким Кардашьян

В США Ким Кардашьян считалась знаменитостью первой величины, но пожилые французские преступники могли об этом и не знать. Объяснить причину ее славы действительно не очень-то просто. В 2007 году она была известна, главным образом, в качестве подруги и стилистки Пэрис Хилтон. Потом в интернет попало ее самодельное порно, которое привлекло к ней еще больше внимания.

Кардашьян ухитрилась конвертировать интерес публики в реалити-шоу о собственной жизни, затем открыла собственный модный бренд, набрала миллионы подписчиков в соцсетях, пыталась сниматься в кино, выпустила мобильную игру и к 2021 году заработала первый миллиард долларов. На днях стало известно еще об одном достижении знаменитости: она получила юридическое образование.

Ким Кардашьян боялась, что налетчики не оставят ее в живых

В 2:18 уличная камера видеонаблюдения зафиксировала, что к отелю подъехали три велосипедиста. Спустя 14 минут подошли еще двое (по другой информации, трое). Они были одеты в черную одежду, напоминающую полицейскую форму. Всем злоумышленникам было за 60 лет.

Трое подошли к стеклянным дверям и попросили портье впустить их. Когда он открыл дверь, на него тут же направили пистолет и нацепили наручники.

«Без паники! — сказал один из них. — Нам нужны только деньги».

Они за шкирку притащили его ко входу в пентхаус и заставили открыть дверь.

Ким Кардашьян была одна. Ее сестра Кортни еще не вернулась из ночного клуба. Телохранитель ушел с ней, поэтому остановить бандитов было некому. Двое налетчиков ворвались в номер, стащили визжащую знаменитость с кровати и направили пистолет в лицо.

«Я увидела, как он направил на меня пистолет, и подумала: "Ну вот и все". Думала, сейчас Кортни вернется, а я лежу в комнате мертвая. И у нее будет травма на всю жизнь, если она меня увидит…» — Ким Кардашьян.

В номере нашли только тысячу евро. Налетчики хотели больше. Тогда Кардашьян и протянула им то самое кольцо. Один из злоумышленников с сомнением осмотрел украшение и сунул в карман. После этого они связали знаменитость, замотали ей рот изолентой и отволокли в ванную.

В этот момент телефон Кардашьян зазвонил. Портье глянул на экран и сообщил, что это телохранитель. Грабители решили не тратить время, сгребли остальные драгоценности и в спешке покинули Hôtel de Pourtalès. Один из преступников повесил пакет с добычей на руль велосипеда и покатил прочь.

Раскрыть преступление помог драгоценный крестик, который обронили налетчики

Налет продолжался десять минут. Злоумышленники забрали кольцо и другие украшения, бросили связанную знаменитость в туалете и скрылись. Пропали драгоценности на сумму около 10 миллионов евро, и найти их не удалось до сих пор.

Ким Кардашьян получила обратно лишь драгоценный крестик с бриллиантами, стоящий 30 тысяч евро. Судя по всему, он выпал из пакета, который один из грабителей повесил на руль велосипеда. На следующее утро случайный прохожий заметил его на тротуаре и отнес в полицию.

Этот крестик и помог следователям раскрыть преступление. На нем и на изоленте, которой бандиты заклеили рот знаменитости, обнаружили следы ДНК и отпечатки пальцев одного из злоумышленников.

И следы ДНК, и отпечатки пальцев нашлись в полицейской базе данных. Они принадлежали рецидивисту, которого не раз задерживали за грабежи и другие преступления.

Спустя три месяца полиция задержала первых подозреваемых. Двоим из них оказалось больше семидесяти лет. Еще троим, в том числе возможному главарю, шел седьмой десяток. Одного из задержанных, хорошо знакомого полиции 72-летнего фальшивомонетчика алжирского происхождения, взяли на его вилле на Лазурном Берегу.

«Мне сказали, там жена какого-то рэпера. Я не стал задавать вопросы»

В конце концов обвинения в вооруженном ограблении, бандитизме и похищении человека предъявили 12 старикам с криминальным прошлым. Один из них даже не дожил до суда. Другой не смог участвовать в судебном процессе из-за плохого здоровья: он страдает от болезни Альцгеймера.

«Мы все были дедами», — признался один из участников налета — 71-летний Юнис Аббас.

В молодости он отсидел 20 лет за различные преступления, потом вышел из тюрьмы и десять лет жил честно. Когда знакомый предложил ему пойти на дело в последний раз, он едва сводил концы с концами.

«Мне сказали, там жена какого-то рэпера, — рассказывал Аббас в одном из интервью. — Я не стал задавать вопросы».

Организатор ограбления, 68-летний Омар Айт Кедаш по кличке Старый Омар, после ареста заявил, что драгоценностей уже не вернуть. Он и его подельники отвезли добычу в бельгийский город Антверпен, чтобы продать на подпольном рынке драгоценностей.

Они опасались, что ювелиры узнают украшения, поэтому решили переплавить их в бруски. По словам Кедаша, получилось чуть больше 800 граммов.

Уцелело только кольцо с бриллиантом — его не стали продавать из страха, что камень опознают. Куда оно делось, Старый Омар так и не признался. Сколько именно в Антверпене дали за драгоценные металлы и камни из других украшений, он тоже умолчал.

После суда все участники ограбления Ким Кардашьян остались на свободе

Суд начался 28 апреля и продолжался почти месяц. На одном из заседаний Ким Кардашьян в слезах вспоминала пережитое. Когда ее связали, она была уверена, что это конец.

«У меня маленькие дети, я должна вернуться домой», — умоляла она грабителей.

На следующий день она улетела в США и, по ее словам, с тех пор совершенно иначе относится к своей безопасности.

Судья зачитал Кардашьян письмо, которое написал ей Кедаш. Сам главарь, хотя и присутствовал, уже не мог это сделать: из-за преклонного возраста он почти ничего не слышит и не может говорить. В письме Кедаш уверял, что сожалеет о содеянном. Кардашьян ответила, что прощает его, однако ее чувства и травма от этого никуда не денутся.

Суд завершился тем, что восьмерых грабителей признали виновными и приговорили к различным тюремным срокам, частично замененным условным заключением.

«Приговоры довольно мягкие; они выносятся спустя долгое время после этого серьезного события, которое затронуло гражданских истцов. Вы причинили вред, даже если не били, даже если кровь не была пролита, вы посеяли страх», — Давид де Па, судья.

Кедашу дали восемь лет лишения свободы, в том числе пять лет условно. Поскольку в срок засчитывается время, проведенное за решеткой во время следствия, и он, и его пособники останутся на свободе. Еще двоих подсудимых оправдали, однако одному из них придется выплатить пострадавшим пять тысяч евро (около 450 тысяч рублей). Часть денег получат Кардашьян и портье гостиницы, где она жила.