Глава семьи вытащил из огня беременную жену и годовалую дочку

Мужчина вместе с двумя сыновьями 5 и 2 лет отдыхал в бане своего частного дома в селе Новобикметево. В какой-то момент он услышал звук пожарного извещателя, который семья недавно установила на веранде. Глава семьи спешно выбежал из парилки и увидел, что огонь уже охватил часть дома и войти в него невозможно.

Он оббежал здание и через окно вытащил беременную жену и годовалую дочь.

Обошлось без пострадавших, но пламя полностью уничтожило дом. Строение сгорело до основания, пишет mkset.ru.