В Нижнем Новгороде мужчина мастурбировал в толпе на забеге на глазах у детей

В Нижнем Новгороде извращенец пришел на забег, пробрался в толпу и начал тереться об одну из женщин. Об этом сообщает Telegram-канал "Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ". Его жертвой стала женщина в голубых лосинах. Свои действия мужчина снимал на видео. Позже, по информации канала, он начал писать участницам забега в соцсетях, чтобы найти потерпевшую. При этом он якобы делился версией, что хочет помочь найти преступника. Как рассказали очевидцы, на забеге было много семей с детьми, и извращенец приставал к женщине у всех на глазах. Комментариев по поводу инцидента от официальных служб не поступало. До этого в парке Анапы мужчину застали за непристойным поведением в присутствии девочек-подростков: он прятался от детей за деревьями и мастурбировал. Несовершеннолетние, заметив извращенца, вызвали в парк полицию, но нарушитель сбежал.