Гигантский карп принес рыбакам звание чемпионов

В Стерлитамакском районе Башкирии поймали карпа весом 13,5 килограмма. Об этом Стерлитамак» во «ВКонтакте».

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Гигантскую рыбу поймали на чемпионате по ловле карпа. Команда из Орска — Денис Мальцев и Куаныш Кущанов — победила в номинации «Бигфиш». После взвешивания все рыбы были отпущены обратно в пруд.

Ранее в Еврейской автономной области выловили шестикилограммового змееголова, которого считают одной из самых страшных рыб в России. Утверждается, что рыбак из-под Хабаровска выловил огромного змееголова в реке Тунгуска. Рыбаки охотятся за змееголовом с конца весны до осени, когда он выходит на мелководье и сидит в зарослях и коряжнике.