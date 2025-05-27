Зачем большевики взорвали статую Свободы

В 1919 году в Москве на Советской (ныне Тверской) площади был открыт памятник Свободе. Монумент, автором которого стал скульптор Николай Андреев, изображал Свободу в виде полуодетой женщины. Современниками он воспринимался неоднозначно, а за пару месяцев до начала Великой Отечественной войны и вовсе был уничтожен. О причинах этого решения историки спорят до сих пор.

В духе времени

Памятник Свободе появился на площади перед Домом Моссовета – на месте снесённой ранее скульптуры освободителя Болгарии генерала Скобелева. В августе 1918 года по инициативе Владимира Ленина был объявлен конкурс на лучший проект, который выиграл малоизвестный тогда архитектор Осипов. Он предлагал установить обелиск высотой 26 метров, что и сделали уже к первой годовщине революции. Спустя год композицию дополнили бетонной статуей авторства Николая Андреева.

© Статуя Свободы в Москве, 1930 г.

Поза женщины со вздёрнутой рукой отдалённо напоминала американскую Статую Свободы. Считается, что Андрееву позировали племянница режиссёра Станиславского Вера Алексеева и врач Екатерина Кост.

Сооружение получило неоднозначные отзывы. Кто-то считал его «наиболее интересным по замыслу и выполнению» памятником ленинского Плана монументальной пропаганды, другие – «банальным» и «безвкусным». Но то, что скульптура всегда находилась в центре внимания – однозначно. Дело в том, что в 20-е и 30-е годы прошлого столетия на Советской площади часто проводились митинги, с балкона у подножия статуи выступали ораторы, к праздникам обелиск украшали огнями.

Ночной взрыв

Однако, и такая популярность не спасла памятник. В ночь с 20 на 21 апреля 1941 года рабочие заложили под скульптурой взрывчатку, которая уничтожила её буквально в одно мгновение. Согласно официальной версии, монумент уже «не соответствовал архитектурному ансамблю» реконструируемой улицы Горького. Правда, такое объяснение устроило не всех.

Некоторые историки уверены, что поводом для сноса послужила фраза на обелиске, взятая из устаревшей советской конституции. Якобы Иосиф Сталин хотел видеть в центре столицы целый «Проспект Конституции», который бы украшали два обелиска со строками основного закона 1936 года. Освободившееся место должен был занять более «понятный массам» памятник.

Уничтожить статую Свободы мог предложить и главный конкурент Андреева – скульптор Сергей Меркуров. Отвечал же за снос от партии Лазарь Каганович.

После взрыва уцелела только голова скульптуры, которая благодаря музейным сотрудникам оказалась в Третьяковской галерее. Вплоть до 1967 года её хранили в запасниках, никому не показывая.

Никита Хрущёв, провозгласивший «возврат к ленинским нормам», некоторое время всерьёз думал над восстановлением памятника Свободе. Но с 1954 года прежнюю территорию занимала скульптура Юрия Долгорукого, которую всё же решили не переносить.

Новое место для статуи Свободы партийцы искали вплоть до конца 80-х годов. А в начале 90-х годов напротив Сахаровского центра в Сыромятниках появилась архитектурная композиция из двух фрагментов разрушенной Берлинской стены. Её и можно считать «постсоветским» памятником Свободе.