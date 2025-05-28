«Обабилась»: о каких женщинах так говорили на Руси

Молодая незамужняя девушка называлась у русских «девкой» или «девицей». Она могла носить косу, распущенные и не покрытые косынкой или другим головным убором (в зависимости от региона) волосы. Как только девушку выдавали замуж, она автоматически приобретала более высокий статус в обществе и должна была с этого момента покрывать свои волосы, прятать эту красоту только для законного мужа.

После рождения ребенка статус женщины еще больше повышался. Матери пользовались – и пользуются – у славян особым уважением. Они дарят жизнь и являются продолжательницами, хранительницами рода. Незамужних девушек сравнивали с васильками в поле, красивыми, но бесполезными. Замужние женщины были что спелая пшеница, дарующая и сохраняющая жизнь.

После рождения первого ребенка замужнюю женщину называли либо «молодухой», либо «бабой» в зависимости от пола малыша. Если родился мальчик, его мать автоматически становилась «молодухой», т.е. молодой матерью. Женщина, родившая девочку, нарекалась «бабой». Это слово имело у славян совершенно иное, нежели сейчас, значение.

Частица «ба» имела значение «быть», «существовать», «быть здесь и сейчас», буквально «жить». Еще одно значение слова «ба» - более древнее – «врата жизни». Тысячелетия назад божественный город Вавилон (Бабелон) назывался Бабель, что значило «Врата Бога».

Про женщину, произведшую на свет младенца, говорили, что она «обабилась», стала вратами для новой жизни. Если же она стала вратами для других врат (девочки, которая вырастет и тоже произведет на свет новую жизнь), то она дважды «ба-ба». В этом слове заключено некое таинство. Баба – это женщина, дарующая жизнь еще одной женщине, которая в будущем тоже подарит жизнь еще одному человеку.

Это короткое, но такое емкое слово символизирует некий непрерывный цикл рождений. Баба – уважаемая женщина, благодаря которой род и вся жизнь на земле не прерывается. Именно по этой причине пожилых родительниц называют «бабушками» - основательницами целого рода.