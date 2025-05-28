Какую роль сыграло предательство в истории России

Тема предательства красной нитью проходит через всю историю России. Родину предавали и успешные воеводы, и особы царских кровей.

© Французская гравюра «Убийство русского царя Павла I»

В самый разгар Ливонской войны один из лучших московских воевод и ближайший друг Ивана IV князь Андрей Курбский бежал в Литву, на сторону врага. До этого прославленный полководец почти год получал лестные письма от самого польского-литовского монарха Сигизмунда II Августа, который обещал «ласковый приём» князю. Вероятно, Курбский сделал этот приём ещё более ласковым, передав литовской разведке важные сведения о передвижении московских войск. Беглец получил солидную сумму денег и огромные владения в Литве и на украинской Волыни.

Почти сразу после побега князь включается в военные операции против московских войск. Андрей Курбский просил Сигизмунда Августа дать ему 30-тысячную армию, чтобы совершить поход на Москву и покончить с «царствием» Иоанна IV. Чтобы убедить короля в своей преданности, он был готов идти на Москву прикованным цепями к телеге, в окружении охраны. Однако поход так и не состоялся.

Узурпация Екатерины II

Всероссийская императрица Екатерина II Великая возглавила дворцовый переворот против собственного мужа и законного императора Петра III. Это был первый (и последний) случай узурпации власти женщиной в истории России. Воцарение на троне Екатерины II отлично описал Василий Ключевский: «Екатерина совершила двойной захват: отняла власть у мужа и не передала её сыну, естественному наследнику отца».

«Отцеубийство» Александра I

У большинства историков нет сомнений, что великий князь и наследник короны Александр Павлович знал о готовящемся заговоре против своего отца, императора Павла I. Кроме того, все заговорщики избежали наказания после воцарения Александра I, а эпоха Павла была дискредитирована в глазах будущих поколений с помощью «придворных историков» императора.

Впоследствии Александр не любил вспоминать о смерти отца, а те, кто мог распространить какие-либо слухи, оказались в опале.