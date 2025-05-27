Какими выдумками пугают детей в разных странах

Родители в детстве нас часто пугали вымышленными существами, что, по их мнению, должно было остерегать нас от неправильных поступков. Такая традиция существовала не только в России, но и во многих странах мира.

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Бабай

Бабай - достаточно молодой феномен русской фольклорной культуры, всплывший на поверхность в условиях разрухи и расцвета блатной культуры в период Гражданской войны. Первое упоминание о Бабае приписывают Василию Ивановичу Чапаеву – так, по слухам, комдив дразнил своего друга, писателя Исаака Бабеля. По словам исследователя Жанны Бадалян, в советском обществе Бабай играл существенную охранительно-идеологическую роль.

У Бабая нет конкретного описания, но чаще всего его представляли в виде хромого старика с мешком за плечами, в который он забирает непослушных детей. Обычно родители вспоминали Бабая, когда их ребенок не хотел засыпать:

Ай, бай, бай, бай, Не ходи, старик Бабай, Коням сена не давай. Кони сено не едят, Всё на Мишеньку глядят. Миша спит по ночам И растёт по часам. Ай, бай, бай, бай, Не ходи ты к нам, Бабай. Так поется в колыбельной песенке.

Бугимен

Викторианская Англия славилась своими нравоучительными историями. В воспитательных целях народное мифотворчество придумывало различных персонажей, способных наказывать детей за отсутствие прилежности. К примеру, водяная старуха Пэг Паулер утаскивала на дно тех детей, которые вместо изучения Библии предпочитали по воскресеньям купаться.

Но во главе всей устрашающей нечисти стоял Бугимен – существо без внешности, от чего в кошмарных фантазиях ребенка он приобретал самый невообразимый вид. Бугименом часто пугали детей, сосущих пальцы. Из уст родителей доносилось важное предупреждение: если дети не станут послушными, Бугимен прикоснется к ним своими длинными пальцами и их тело покроется бородавками. Став экранным персонажем, Бугимен продолжает наводить страх уже не только на английских детей.

Омбре дель косталь

Мужчина с мешком – Омбре дель косталь – является главным ужасом детей Латинской Америки. Этот тощий и злой персонаж не просто ворует шаловливых детей, но еще и съедает их, правда, в Бразилии он поступает более гуманно – продает детей в рабство.

Истоки легенды о мужчине с мешком, возможно, имеют связь с событием, произошедшем в 1910 году в испанской Альмерии. Там жил некий Франциско Ортега, больной туберкулезом и отчаянно искавший средства к спасению от страшного недуга. Один из целителей порекомендовал больному пить кровь ребенка, а также обмазывать ею грудь. Ортега так и поступил – выкрал мальчика и зверски с ним расправился. От туберкулеза он не излечился, но вскоре за свое чудовищное преступление был казнен.

Бендит-и-Мамай

Этот загадочный персонаж родом из валлийских легенд, по преданию он происходит от коренных обитателей острова Мэн. Бендит-и-Мамай, что в переводе звучит как «матушкино благословение», чрезвычайно зловредное существо – главная его цель это оставленные без присмотра лошади, которых он седлает и бешенной скачкой доводит до изнеможения.

Кроме этого валлийцы считали, что Бендит-и-Мамай крадет малышей, подменяя их своими уродливыми отпрысками. Для того, чтобы вернуть украденное чадо родители обращались к знахарям и ведьмам, и нередко их усилия приносились результат.

Чтобы воспрепятствовать появлению назойливого воришки валлийцы ставили во дворе посуду с молоком и произносили в адрес существа несколько добрых слов. Некоторые суеверные родители до сих пор стращают своих непослушных детей этим низкорослым и уродливым созданием.

Костоправ

Мистический и зловещий Костоправ родился в буйном воображении французских родителей. Им пугали своих чад не желавших ложиться вовремя спать. Днем он прячется где-нибудь в темных местах, а ночью выходит на охоту за непослушными детьми.

Образ Костоправа восходит к XIX веку и связывают его с медициной. В то время, когда не было анестезии из кабинета врача-костоправа доносились жуткие звуки, серьезно пугавшие маленьких посетителей больницы.

Черный Пит

Легенды описывают Черного Пита то как трубочиста, то как мавра, и даже как демона. Долгое время его образ ассоциировался с пиратами, которыми голландцы пугали непослушных детей. По наиболее популярной версии Черный Пит это бывший чернокожий раб, освобожденный Святым Николаем и пообещавший ему служить. Согласно голландской легенде, Черный Пит неизменный спутник и помощник Синтаклааса (Санта-Клауса).

Хорошим детям Черный Пит приносит подарки, а непослушных – лишает их. Самых же вредных детей он может и вовсе унести в пустом мешке. Впрочем, чаще всего в качестве шутки таким детям он может принести связку розг или головешку угля. От Черного Пита ничего не ускользнет, так как он всегда носит с собой книжечку, куда записывает все поступки детей.

Крампус

Первые упоминания о Крампусе содержатся еще в дохристианском германском фольклоре и корнями уходят в древнегреческую мифологию: недаром своим внешним видом – мохнатое чудовище с рогами – он напоминает сатира. В христианское время это мифологическое существо олицетворяло дьявола со всеми его пороками.

Несмотря на запреты Церкви образ Крампуса утвердился в фольклоре как спутник Святого Николая – своеобразный его антипод. Каждый год в ночь с 5 на 6 декабря жители альпийского региона одевают наряд Крампуса и обвешанные цепями и колокольчиками пугают маленьких детей. По легенде приходящий с мешком или лоханью Крампус забирает непослушных детей и уносит их в царство Санта-Клауса, где они трудом исправляют свои провинности.

Тэк-Тэк

Япония славится своими хоррор-легендами. Такого количества наводящих ужас персонажей, пожалуй, больше нет нигде. В одной из терзающих душу историй девушку по имени Касима Рэйко перерезал на две части поезд, от чего она обозлилась на весь свет. С тех пор ее верхняя половина ночью ползает по городским тротуарам, издавая своими локтями жуткий звук «тэк-тэк».

Согласно поверью Тэк-Тэк охотится на детей, загулявшихся допоздна. Если увидит она в сумерках какого-нибудь ребенка, то станет преследовать его до тех пор, пока не настигнет и не убьет, разрубив пополам косой. Ребенок по легенде превращается в такого же монстра как Тэк-Тэк.