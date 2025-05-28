Лоботомия в СССР: кому и зачем ее делали

Лоботомией называют нейрохирургическую операцию, при которой частично удаляются или отделяются от остальных отдельные участки мозга. Целью операции является улучшение психического состояния пациента. В СССР подобные операции проводились лишь в течение нескольких лет.

© Русская семерка

Панацея от шизофрении?

Сам метод лоботомии (первоначально его назвали лейкотомией) был разработан в 1935 году португальским нейрохирургом Эгашем Монишем как эффективное средство от психических расстройств. Первую операцию провел в 1936 году профессор Алмейда Лима. Суть процедуры состояла в следующем: врач при помощи проводника вводил в мозг пациента петлю и вращательными движениями повреждал ткань. У некоторой части пациентов после этого действительно якобы наступило улучшение, и Мониш принялся всячески рекламировать свою методику.

Опыт Мониша начали перенимать во многих странах Европы, Японии, США. В 1949 году Эгаша Мониша даже удостоили Нобелевской премии по физиологии и медицине «за открытие терапевтического воздействия лейкотомии при некоторых психических заболеваниях».

К сожалению, исход операций оценивался прежде всего по такому критерию, как повышение управляемости пациента. Большинство тех, кого подвергали процедуре лоботомии, страдали повышенной эмоциональной возбудимостью. После операции многие и впрямь становились спокойнее. Между тем, исследования, проводившиеся в 50-е годы, выявили, что у 1,5-6% операция приводила к летальному исходу, в других случаях ее последствиями становились эпилептические припадки, нарушения речи, значительная прибавка в весе, потеря моторной координации, частичный паралич, недержание мочи… У многих прооперированных наблюдались нарушения интеллекта, ослабление контроля над собственным поведением, апатия, признаки эмоциональной неустойчивости, эмоциональная тупость, безынициативность и неспособность осуществлять целенаправленную деятельность. Около четверти пациентов операция превратила в «овощи».

Что же касается положительных эффектов, то в отдельных случаях действительно удавалось избавить пациента от таких проблем, как повышенная агрессивность, бред, галлюцинации или депрессия. Но через несколько лет нервные волокна от иссеченных долей вновь прорастали в мозговое вещество и проблемы возвращались. Некоторым пациентам проводили лоботомию повторно, но это лишь усугубляло негативные побочные эффекты.

Лоботомия в СССР

В СССР операции по лоботомии стали делать начиная с середины 40-х годов. Выдающийся советский хирург Б.Г. Егоров, с 1947 года занимавший пост директора Института нейрохирургии и одновременно главного нейрохирурга Минздрава СССР, предложил использовать метод костно-пластической трепанации, который давал широкий обзор операционного поля, позволяя точнее определить цель хирургического вмешательства, и в то же время являлся щадящим, исключая, например, повреждения подкорки.

Операциям подвергали только тех больных, для которых оказалось неэффективным предыдущее лечение, включая электрошок и инсулиновую терапию. Перед операцией все пациенты проходили тщательное клиническое, неврологическое и психиатрическое обследование. После операции они долго находились под контролем, фиксировались все изменения в их состоянии, включая эмоциональную сферу, поведение и социальную адекватность.

С 1945 по 1950 год операции по лоботомии были проведены сотням людей в Ленинграде, Горьком, Свердловске, Ростове-на-Дону, Киеве, Харькове, Алма-Ате. Существует миф о том, что в Советском Союзе лоботомии подвергали людей, не согласных с социалистической идеологией. Действительно, так называемая карательная психиатрия уже существовала в годы сталинских репрессий, хотя за «контрреволюционные» взгляды люди чаще попадали в лагеря, чем в психиатрические лечебницы. Большинство прошедших лоботомию были все-таки реально психически нездоровы.

Конец советской лоботомии

Поскольку существовало много мнений за и против применения лоботомии, между ее сторонниками и противниками постоянно шли дискуссии.

В мае 1950 года профессор психиатрии Василий Гиляровский предложил запретить лоботомию как метод лечения в психиатрических учреждениях. Он добился проверки Минздрава результатов применения лоботомии на местах. Практически у всех пациентов были обнаружены те или иные органические нарушения.

В прессе стали появляться статьи, критикующие лоботомию как «лженаучный» и «буржуазный» метод лечения. 9 декабря 1950 года был подписан приказ о запрете применения префронтальной лоботомии.