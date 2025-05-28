Республика Нарген: как мятежные матросы создали свое государство

Революция в России породила множество локальных советских республик, названия которых зачастую известны только специалистам. Зимой 1917-18 годов на острове Нарген в Балтийском море существовало «независимое государство», которое историки называют «одним из самых странных революционных образований в Европе».

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Мятежный Нарген

Нарген (он же по-эстонски Найссаар) – остров, расположенный в западной части Финского залива, в 9 километрах от Таллина. В 1913 году царское правительство разместило здесь гарнизон для охраны акватории столицы Эстляндской губернии от возможного десанта с моря. Благодаря построенным фортификационным сооружениям остров стали называть «сухопутным дредноутом». В 1914 году Нарген посетил император Николай II, заложивший краеугольный камень нового порта.

Гарнизон Наргена служил России верой и правдой до тех пор, пока пришедшие к власти большевики не решили отдать немцам западные территории страны, в том числе Эстонию. Ходили слухи, что русский флот будет эвакуирован с Балтики. Таким поворотом событий оказался крайне недоволен обслуживающий персонал форта, а также несколько десятков матросов. У бунтовщиков, считавших сдачу острова немцам «предательством», объявился вождь – старший писарь линкора «Петропавловск» Степан Петриченко. По убеждениям этот выходец с Украины был анархо-синдикалистом либо, возможно, эсером. Накануне переговоров о Брестском мире 17 декабря 1917 года балтийские моряки объявили Нарген независимой «Советской республикой матросов и строителей». Под властью немногочисленного гарнизона оказалось 3 тысячи островитян.

«Пиратская» республика

Порядки в новом «государстве» были, на первый взгляд, очень похожи на то, что существовало в «большой» России. Всеми делами на острове заправлял СНК.

«Совет народных комиссаров состоял из военного комиссара, комиссара по внутренним делам, комиссара по труду, финансового комиссара и комиссара здравоохранения», – пишет эстонский историк Кюлло Арьякас.

Однако вместо алого флага матросы вывесили красно-чёрный флаг анархистов. Кроме того, на некоторых фотографиях революционеры запечатлены со знаменем, на котором присутствует череп. И действительно, хозяева Наргена вели себя «в лучших пиратских традициях». Есть версия, что поход против мировой буржуазии они начали с того, что изнасиловали всех местных женщин без разбора – будь то жёны русских офицеров или эстонские крестьянки. Кроме того, жителей обложили «революционным налогом». На деле это означало экспроприацию любого понравившегося матросам имущества. Были на Наргене и собственные «рабы»: чтобы выполнять за матросов чёрную работу, к ним завезли заключённых городской тюрьмы Ревеля. Они должны были копать землю и песок, обслуживать узкоколейные железные дороги, заниматься уборкой снега. Неграмотность «комиссаров» не помешала им наметить множество начинаний, например выпуск собственной валюты. Но планам бунтовщиков не суждено было сбыться.

Ликвидация республики

Несмотря на пламенные речи о «независимости», самоуправление на Наргене просуществовало лишь до тех пор, пока в Эстляндии оставалась Красная армия. Когда на смену советской власти 26 февраля 1918 года пришли кайзеровские войска, гарнизон Найссаара вместо того, чтобы отстаивать свою республику, предпочёл эвакуироваться с острова. Матросы погрузились на линкор «Петропавловск» и отплыли в Кронштадт.

Впрочем, нескольких товарищей мятежники «забыли»: проснувшись после очередного кутежа, те обнаружили, что находятся в руках немцев. Матросы не стали взрывать военные объекты, часть из них заминировали. Местных жителей, запертых моряками в бараке, спас лесник, который впоследствии получил за это награду Эстонской республики. Через 3 года после эвакуации матрос Степан Петриченко, опираясь в том числе на опыт «Вольного Наргена», возглавил Кронштадское восстание, которое завершилось провалом. Жизнь революционера после многолетних скитаний по Прибалтике и Финляндии тоже кончилась бесславно – в 1947 году он умер в сталинском ГУЛАГе.