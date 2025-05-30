Как эскортницы попадают на экономический форум и сколько там зарабатывают

Работницы российской секс-индустрии начали подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму, который пройдет с 18 по 21 июня 2025 года. В честь предстоящего мероприятия администрация одного из крупнейших в России маркетплейсов эскортниц завела на площадке тег #ПМЭФ2025, который может использовать любая зарегистрированная там секс-работница. «Лента.ру» выясняла, почему экономический форум заполонили эскортницы и сколько они зарабатывают.

Эскортницы слетаются на ПМЭФ каждый год

«Поставить данный тег может любая эскорт-модель, которая будет находиться в Санкт-Петербурге во время проведения форума. Мы уже добавили временную категорию в шапку сайта, там будут размещены все анкеты с тегом #ПМЭФ2025», — сказано в сообщении в Telegram-канале проекта.

Руководители площадки отметили также, что размещение в этой категории для сотрудниц секс-индустрии станет бесплатным, но сама она будет закрыта через три дня после окончания мероприятия.

Впрочем, уже в следующем году тег вновь планируют задействовать накануне ПМЭФ 2026, как это происходило перед каждым форумом последних лет

Что предлагают участникам ПМЭФ?

Всего на взятом для примера маркетплейсе («Лента.ру» намеренно не указывает его название) в Санкт-Петербурге зарегистрированы более 400 девушек. Из них тег в своем профиле установили около 180 эскортниц в возрасте от 18 до 46 лет, оказывающих услуги не только по сопровождению. Их стоимость начинается от трех тысяч рублей в час (но в этом случае клиент может рассчитывать лишь на классический или эротический массаж) и достигает 50 тысяч рублей в час. К примеру, за эту сумму называющая себя премиум-проституткой 23-летняя девушка готова не только к различным видам секса, но и непосредственно к эскорту.

Могу быть нежной кошечкой, а могу превратиться в дикую львицу, которая оставит на твоей спине царапины страсти Лиза премиум-проститутка

Большинство девушек — около 110 человек — установили ценник за свои услуги в пределах от 10 до 20 тысяч рублей. Часть из них работают в полноценных борделях, другие оказывают услуги на дому в индивидуальном порядке, причем готовы, как правило, и принять гостя у себя, и выехать к нему.

Стоит отметить, что внушительную армию местных эскортниц может пополнить десант из других городов. Например, из Москвы на форум уже сейчас собираются около полусотни девушек. Стоимость их услуг заметно выше: там легко найти девушек, которые берут и 100 тысяч рублей за час, и 240 тысяч за ночь, еще одна работница секс-индустрии просит за час 50 тысяч, а ночь будет стоить 300 тысяч рублей.

420 девушек только с одного маркетплейса выразили готовность приехать на ПМЭФ

«Являюсь студенткой московского вуза, фанатка активного и экстремального отдыха, катаюсь на лыжах и сноуборде, регулярно занимаюсь спортом и растяжкой, — тонко намекает 21-летняя Арина. — Также с удовольствием прилечу к тебе в другой город или страну. Я очень спонтанна и легка на подъем — условия таких встреч индивидуальны».

Минимальная планка у москвичек установлена на уровне 15 тысяч рублей в час. Цена ночной встречи начинается от 75-90 тысяч рублей. Под ночью, как правило, подразумеваются шесть часов, которые могут приходиться не только на темное время суток.

Общественники возмутились

Очередному наплыву эскортниц на один из главных форумов страны обрадовались не все. Председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов в интервью изданию «Абзац» потребовал не допустить девушек к участию в мероприятии.

Мы не можем допустить, чтобы столь значимое международное мероприятие было омрачено присутствием лиц, занимающихся сомнительной деятельностью. Это бросает тень на всю страну и подрывает наши усилия по укреплению традиционных ценностей Михаил Иванов председатель общественного движения «Россия православная»

Он предложил разработать систему сопоставления зарегистрировавшихся на форум женщин с анкетами на сайтах эскортниц. По его мнению, это поможет избежать «нежелательных ситуаций». Другим действенным шагом Иванов считает усиление контроля за деятельностью эскорт-агентств.

Как эскортницы попадают на ПМЭФ?

Впрочем, инициатива главы «России православной» может разбиться о нежелание высокопоставленных участников ПМЭФ отказываться от уже ставшего привычным сопровождения. В 2024 году одна из девушек, уже много лет работающих на площадке петербургского форума, рассказывала «Фонтанке» о том, что сами гости выписывают пропуска сопровождающим их лицам.

«Если клиент хочет, то он выписывает пропуск для сопровождающей, но нужно понимать, что за этим стоят определенные риски. Важные персоны из Боливии или Зимбабве девушкам пропуска делают. Хотя с ними в делегации всегда есть представительницы их этноса. Но на таких форумах и бизнес-встречах они предпочитают появляться с дамами-славянками», — объяснила эскортница.

Она добавила, что, как правило, девушки работают через агентства (которым, впрочем, ничто не мешает собирать базу контактов на профильных маркетплейсах). По ее словам, это обеспечивает клиенту конфиденциальность и помогает избежать ссор, недопонимания или обмана от участников сделки.

Говоря о навыках, которыми должна обладать востребованная эскортница, девушка упоминала базовый минимум — способность поддержать ничего не значащую беседу, наличие манер и знание базового этикета. Бонусами становятся знание иностранных языков и готовность говорить на сложные темы или даже играть на музыкальных инструментах

«Сколько стоит элитное сопровождение? Все очень сильно зависит от запроса и от квалификации исполнительницы. Бывает, за неделю цена может доходить до 2,5-3 миллионов рублей», — заключила девушка.

Эскортниц на ПМЭФ больше не прячут

Тему эскорта на ПМЭФ на федеральном уровне первой начала обсуждать журналистка Ксения Собчак. В 2021 году она последовало требование моральной компенсации за то, что Собчак выставила Троицкую женщиной легкого поведения, приехавшей на ПМЭФ «охотиться за ВИПами», но иск был отклонен.

Несмотря на разразившийся скандал, в последующие годы тема присутствия эскортниц на Петербургском международном экономическом форуме окончательно перестала замалчиваться. Крупные российские СМИ охотно брали интервью у готовых раскрывать детали о своей профессии девушек, а также освещали проблемы дефицита кадров и роста стоимости услуг.

До 3 миллионов рублей зарабатывает эскортница на ПМЭФ всего за неделю

Например, в 2024 году, по данным Telegram-канала «Пул», средняя стоимость времени эскортницы находилась в пределах от 400 до 700 тысяч рублей в сутки, что может соответствовать разбросу цен, приведенному одной из опытных девушек, беседовавших с «Фонтанкой». В эту сумму, по данным журналистов, входил не только выход в свет, но и услуги персонального характера. При этом остальные расходы вроде номера в гостинице или входных билетов на связанные с ПМЭФ мероприятия оплачивались отдельно. Услуги же VIP-эскортниц оценивались примерно в миллион рублей в сутки.

Кроме того, в последние годы заговорили и о появлении мужского VIP-эскорта для состоятельных участниц форума. В 2024 году они обходились желающим дешевле, чем девушки, — примерно в 100 тысяч рублей в сутки с условием 30-процентной предоплаты. Соискателями таких вакансий становились, как правило, фитнес-тренеры, модели и даже актеры из порнофильмов.