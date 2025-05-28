Где в годы войны находилось американское посольство в Москве

После публикации снимка с выбитыми витражами в «американском посольстве» во время страшной бомбежки 23 июля 1941 года, в соцсетях поспорили о том, где оно находилось в годы войны.

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Москвичи поспорили в соцсетях о том, где размещалось американское посольство в годы Второй мировой войны после публикации в группе «Московские переулки» в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Администратор группы опубликовал там снимок, сделанный американской фотожурналисткой Маргарет Бурк-Уайт, которая в мае-сентябре 1941 года побывала в Москве. Черно-белую фотографию сопроводили подписью: «Сотрудники посольства США в Москве убирают осколки цветного витража, разбитого во время налета немецкой авиации».

Однако в комментариях быстро выяснили, что снимок сделан не в посольстве, а в особняке Второва (Спасопесковский переулок, 10), который также называют Спасо-хаус:

«Это где же у них был цветной витраж? В Спасо-хаус»?

Когда кто-то из подписчиков группы предположил, что в годы войны посольство находилось там, его поправили: «Как раз нет, это резиденция американского посла. Спасо-хаус никогда не был посольством, изначально оно размещалось на Моховой 13, строение 1, и там не было таких окон».

После войны Бурк-Уайт написала об увиденном на войне книгу «Дорогая Родина, отдыхай спокойно». Один из участников группы «Московские переулки» рассказал в комментариях, что в ней Маргарет написала, что стекла выбило 23 июля, когда в центре Москвы разорвалось множество немецких «зажигалок» и фугасов, один из которых разрушил театр Вахтангова:

«Бурк-Уайт в книжке пишет именно про 23 июля. По ее мнению это было "полутонная" бомба. Она в ту ночь снимала с крыши, и почувствовав, что летит что-то тяжелое, прыгнула обратно в кабинет посла».

Напомним, что 23 июля 1941 года Москва пережила одну из самых ожесточенных бомбежек за всю свою историю. 140 тонн фугасных и зажигательных бомб частично разрушили несколько заводов, полностью уничтожили Театр имени Вахтангова и кинофабрику «Мосфильм». Бомбы попали даже в расположенный на Красной площади ГУМ, в Кремлевскую больницу.