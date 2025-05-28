Тестировщик секс-игрушек поделился подробностями необычной работы

Житель Испании на протяжении полугода тестировал различные секс-игрушки и поделился подробностями необычной работы. Его историю рассказало издание 20minutos.

© Lenta.ru

Испанец заявил, что ему раз в месяц доставляли на дом партию секс-игрушек, среди которых в основном были мастурбаторы и кольца для пениса. Работодатель порекомендовал ему тестировать каждый продукт как минимум два-три раза. После этого мужчине было необходимо проходить опросы, в ходе которых он рассказывал о плюсах и минусах каждого прибора, а также ощущениях от оргазма.

Иногда тестировщику секс-игрушек приходилось использовать даже парные предметы. В таких случаях он обращался за помощью к знакомым женщинам, которые согласились бы попробовать на себе дистанционно управляемые стимуляторы клитора и другие устройства. Мужчина не стал раскрывать свою зарплату, но отметил, что получал довольно приличную сумму в евро, хотя разбогатеть ему в конечном итоге так и не удалось.

Ранее сексолог Эрика Тинен рассказала, как можно разнообразить мастурбацию. По ее словам, для этого стоит воспользоваться эротическими аудиозаписями.