Легенда Белой Девы: призрак княжны в Мирском замке

Мирский замок в Белоруссии не только архитектурная жемчужина, но и источник легенд, среди которых особенно выделяется история Белой Девы. По преданию, её дух принадлежит юной княжне Софье Святополк-Мирской, погибшей в возрасте 12 лет. Каждую весну в этом замке туристов встречает призрак Белой Девы - об этом подробнее на сайте Туристас.

Рассказывают, что раньше на месте замкового озера был яблоневый сад, но его вырубили, и после этого семью Мирских начали преследовать беды. Смерть Софьи стала отправной точкой старинной легенды. С тех пор фигуру девушки в белом платье якобы видели на надвратной башне и в усыпальнице. Говорят, она не опасна, появляется весной и в начале лета. Споры о её существовании не утихают, как и интерес к истории замка.

Подобные мифы живут и в других местах — в Несвиже, например, говорят о Чёрной Деве. Верить или нет — дело каждого, но такие легенды придают замкам особую атмосферу. Они вдохновляют, пробуждают воображение и делают путешествие в прошлое ещё более захватывающим.