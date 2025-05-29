Почему до сих пор идут споры о том, как погибла группа Дятлова

Поставить точку в версиях причин гибели группы студентов на перевале Дятлова, проведя судебно-медицинскую экспертизу их останков, предложили исследователи таинственного происшествия, случившегося более 60 лет назад.

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"Надо успокоить общество", - заявил член правления Фонда памяти группы Дятлова Олег Рыбаков.

Обстоятельства трагедии до сих пор окружены ореолом тайны. Ежегодно в Екатеринбурге собираются исследователи, чтобы обсудить очередные версии. В ходе дискуссий и родилась идея поднять останки, и с использованием современных методик попытаться понять причину внезапной гибели. Родственники погибших пока согласие на это не дали, но, по словам Рыбакова, можно доказать, что вскрылись новые обстоятельства.

Напомним, группа туристов из Уральского политехнического института (УПИ) под руководством Игоря Дятлова погибла во время похода в феврале 1959 года. В нее входили девять человек. Планировали преодолеть на лыжах более 350 километров и подняться на горы. Когда группа не вышла на связь, началась поисковая операция. Тела туристов были обнаружены в снегу недалеко от палатки. Возбужденное дело вскоре закрыли, указав, что "причиной гибели явилась стихийная сила", преодолеть которую люди не смогли.