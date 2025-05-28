«Стратегия безумца»: самая сумасшедшая операция США против СССР

В истории Холодной войны было несколько эпизодов, когда мир стоял на грани ядерного Армагеддона. 27 октября 1969 года по приказу президента Ричарда Никсона американские военные начали операцию под кодовым названием «Гигантское копьё» («Giant Lance»). 18 бомбардировщиков B-52, взлетев с баз в Калифорнии и Вашингтоне, разом устремились к границам Советского Союза. Пилоты готовы были сбросить на головы русских термоядерные бомбы.

Атака из Арктики

Путь бомбардировщиков в СССР пролегал через Аляску. Дозаправившись в воздухе над Канадой, B-52 полетели через Северный ледовитый океан. Целями операции значились Москва и другие крупные города на европейской территории Советского Союза.

В течение трёх дней, до 30 октября, эскадрилья кружила по периметру советских границ, проверяя «на прочность» системы ПВО и нервы коммунистических вождей. Иногда бомбардировщики пролетали в опасной близости к советской территории. К счастью, у брежневского Политбюро и Генштаба хватило выдержки не сбивать «стратосферные крепости». В конце концов по отмашке Никсона американцы убрались восвояси.

Внешне происходящее выглядело, как воплощение в жизнь сюжета ленты Стенли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» (1964 год). В этом фильме демонстрировалась карта, на которой американские бомбардировщики через Арктику летят к территории Советского Союза. В фильме Кубрика события спровоцировал американский генерал Риппер, который сошёл с ума из-за коммунистической угрозы. Как оказалось, президент Ричард Никсон на внешнеполитической арене изображал из себя аналогичного персонажа.

Поведение хозяина Белого дома определялось так называемой «стратегией безумца» («теорией сумасшедшего», как выражался сам Никсон). В разговоре с главой своей администрации Гарри Холдеманом Никсон объяснял импульсивные действия желанием достичь перелома во Вьетнамской войне:

«Я хочу намекнуть северовьетнамцам, что дошёл до точки, когда могу сделать всё ради прекращения войны. Мы просто скажем им, знаете, Никсон свихнулся на ненависти к коммунизму. Мы не можем удержать его, когда он выходит из себя, – а он держит палец на ядерной кнопке, – и Хо Ши Мин сам через пару дней прибежит в Париж и будет умолять о мире».

Аналогичную роль «неуправляемого президента» Никсон решил разыграть и для Брежнева. Он пытался показать, что готов развязать Третью мировую войну, лишь бы покончить с коммунизмом.

Совет «симулировать безумие» встречается ещё у Николо Макиавелли, но соавтором никсоновской стратегии считается госсекретарь Генри Киссинджер, подкованный в математической «теории игр». Одним из вдохновителей идеи мог быть военный аналитик корпорации RAND Дэниэл Эллсберг, который в 1959 году прочёл на семинаре Киссинджера лекцию «Использование безумия в политических целях».

Строго говоря, Ричард Никсон был не первым американским лидером, который «бряцал ядерным оружием». В начале 1950-х годов Дуайт Эйзенхауэр пригрозил, что сбросит атомную бомбу на Северную Корею, и тем самым заставил Китай пойти на перемирие в Корейской войне.

Реакция Москвы

В случае с операцией «Гигантское копьё» Ричард Никсон полностью просчитался. Русские от начала до конца наблюдали полёты американцев на локаторах, но в политическом плане проигнорировали никсоновское «послание». Ни Советский Союз, ни Китай никак не отреагировали по дипломатическим линиям. Уровень поддержки вьетнамских коммунистов остался прежним, и Америке пришлось безуспешно воевать в этой стране до 1975 года. Правда, в те же самые дни Леонид Брежнев отказался от отправки советских войск в другую горячую точку – на Ближний Восток (этот вопрос также стоял на повестке дня). Однако публицист Филип Таубман, автор книги «Солдаты Холодной войны», сомневается, что в этом случае сыграло роль повышение ядерной боеготовности США.

Возможно, в Кремле понимали, что Никсон – в действительности не такой человек, чтобы ненавидеть русских непримиримой ненавистью. Согласно неподтверждённой версии, в 1925-1930 годах будущий президент США жил с родителями в городе Дегтярске на Урале. В 1959 году во время визита в СССР Никсон в качестве вице-президента США вновь посетил этот захолустный городок и даже пообщался с рабочими на шахте.

Были и другие факты, указывающие на то, что «Большое копьё» – не более, чем блеф. К концу 1960-х годов в мире установилось стратегическое равновесие. Любой удар по Советскому Союзу грозил гибелью самой Америке. Кроме того, для коммунистической идеологии было характерно восприятие «буржуазного» мира как «царства чистогана», замешанного на рациональном расчёте.

На самом деле некоторая толика «безумия» в действиях Никсона была непритворной. Осенью 1969 года, как рассказывал помощник Генри Киссиджера Роджер Моррис, в Белом доме на полном серьёзе рассматривались цели для ядерного удара – правда не по СССР, а по Северному Вьетнаму. От реализации плана «Утиный клюв» Никсона удержали антивоенные протесты американцев.

«Стратегия безумца»: наследие

Хотя Ричарда Никсона прозвали «чудовищем из Белого дома», его «стратегия безумца» нашла последователей среди мировых лидеров. В разное время элементы этой стратегии аналитики обнаруживали в политике диктаторов Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи, правительства Северной Кореи, а также американского президента Дональда Трампа. С 2015 года на Западе заговорили об «иррациональности» президента России Владимира Путина и о том, что это может быть сознательно выбранная политическая линия. Однако многие политологи сильно сомневаются в эффективности «стратегии безумца».

В 2019 году российский генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев заявил, что США возвращаются к стратегии «Гигантского копья». По версии отечественных СМИ, это может быть ответом на размещение Россией современного оружия в Арктике.