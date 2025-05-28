Раздел Луны: что Сталин мог предложить американцам

Луна, единственный естественный спутник Земли, долгое время не давал покоя руководителям сверхдержав в XX веке. Так, советский лидер на Потсдамской конференции в 1945 году даже предложил Трумэну разделить небесное тело между СССР и США. Но было ли это на самом деле?

Луна, которой на всех хватит

Разговор Сталина и Трумэна о Луне присутствующие сначала сочли аллегорией – мол, лидеры обсуждают будущее Германии. Но Иосиф Виссарионович подчеркнул – СССР претендует на Луну и готов это доказать. О реакции американского президента на данную фразу ничего неизвестно, что историки объясняют просто – подобного разговора о Луне и вовсе не было.

Но запущенную машину пропаганды (потенциальное превосходство Советского Союза не только на планете, но и в космосе многим играло на руку) было уже не остановить. Правда, наибольшую скорость она развила в XXI веке, то есть после распада СССР.

Лунный раздел

Отечественное телевидение с завидной регулярностью в начале нового столетия выпускало документальные фильмы, посвящённые лунной теме. Стоит отметить, что видеоряд в таких лентах поражает однообразием: старые кинокадры хроники Потсдамской конференции. Единственное различие – закадровые комментарии от приглашённых «экспертов», которые, однако, сводятся к одному же – вождь народов всë-таки предложил американцам разделить Луну.

Тему муссировать не прекратили. Стали появляться различные издания, посвящённые данному эпизоду. Дальше всех пошёл Игорь Прокопенко, выпустивший книгу, в которой «каждый факт документально подтверждён». Для большей убедительности российский журналист решил сослаться на свидетельницу (!) разговора Сталина и Трумэна – советскую разведчицу, которая якобы присутствовала при том диалоге. На момент выхода книги женщина уже скончалась, а поэтому подтвердить сегодня приведённую информацию из первых уст нет никакой возможности.