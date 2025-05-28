Что можно и нельзя делать в праздник Вознесения Господня

Вознесение Господне — один из главных церковных праздников, напоминающий о вознесении Иисуса Христа на небо и обещании его второго пришествия. В богослужениях в этот день подчеркивается радость соединения Христа с Отцом и надежда на вечную жизнь для верующих. Когда православные христиане отмечают Вознесение и какие традиции связаны с праздником — в материале «Газеты.Ru».

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Какого числа Вознесение Господне в 2025 году

Дата праздника напрямую связана с днем Пасхи: она «плавает» и обычно выпадает на конец мая или начало июня.

В 2025 году православные и католики будут отмечать Вознесение Господне 29 мая — на 40-й день после Пасхи.

Праздник всегда выпадает на четверг.

Значение праздника для верующих

Вознесение Господне входит в число двунадесятых праздников и символизирует не только уход Иисуса Христа в Царство Небесное, но и идею о соединении человека и Бога.

Этот день также символизирует надежду верующих на второе пришествие Христа и вечную жизнь в нетленном теле, не подверженном болезням и смерти, отметил в беседе с «Газетой.Ru» священник Вячеслав Ланский.

«Духовный смысл Вознесения заключается в завершении земного служения Христа и открытии пути к вечной жизни для всех верующих. Этот праздник напоминает нам об обещании Спасителя ниспослать Святого Духа и о грядущем Втором пришествии. После торжественного богослужения верующие традиционно собираются в кругу семьи и близких, чтобы разделить пасхальную радость и поразмышлять о глубоком значении этого евангельского события», — обратил внимание священник.

История и суть праздника Вознесения Господня

Библейские корни праздника

Событие Вознесения описано в «Деяниях Апостолов»: через 40 дней после воскресения Христос собрал апостолов у Вифании и вознесся на небо на глазах учеников. Евангелист Лука подчеркивает, что Христос благословил апостолов перед вознесением, а два ангела возвестили им о его втором пришествии.

В Евангелии от Марка говорится, что Иисус Христос вознесся на небо в телесном виде — не как дух, а в своем воскресшем человеческом теле. Это подчеркивает, что он навсегда соединил человеческую природу с божественной.

Установление праздника и литургическая традиция

Упоминание о праздновании Вознесения встречается уже в «Апостольских постановлениях», приписываемых I–II векам, что говорит о древней практике отмечать 40-й день после Пасхи особым богослужением.

К концу IV века праздник Вознесения был официально включен в церковный устав. Святитель Афанасий Великий и другие Отцы Церкви подчеркивали его особое богословское значение: они учили, что в этом событии окончательно утверждается тайна Боговоплощения, а человеческая природа, воспринятая Христом, получает вечное прославление и обожение.

В службе Вознесения поется тропарь, кондак и величальные песнопения, разработанные клириками IV–VI веков; накануне совершается всенощная с крестным ходом, а в сам праздник читают Евангелие и молитвы, подчеркивая победу жизни над смертью.

Богословская суть праздника

Вознесение символизирует завершение подвига искупления: Христос, победив смерть своим воскресением, вознесся на престол Отца, открыв путь всему человечеству к вечной жизни. Через вознесение показывается, что обожение человека не было временным, а стало постоянным состоянием: «Седением с Отцем почтеся наше отпадшее естество».

Вознесение также служит прообразом второго пришествия Христа «во славе судить живых и мертвых», укрепляя в верующих надежду на окончательную победу добра над злом.

Традиции праздника

Всенощное бдение и крестный ход

Накануне, в среду вечером, в храмах совершают всенощное бдение, во время которого читают три паремии и поют стихиры праздника. По окончании вечерни прихожане и клир выходят на крестный ход вокруг храма, воспевая «Тебе вознесемся» и символически следуя за Христом на пути к Отцу.

Богослужебные обряды в сам праздник

В день Вознесения утром служится Божественная литургия Иоанна Златоуста с чтением Евангелия от Марка, где описано восхождение Спасителя на небо. В каноне литургии звучат вознесенские песнопения IV–VI веков, которые подчеркивают торжество жизни над смертью и надежду на второе пришествие Христово.

Украшение храмов и домов

В преддверии праздника верующие приносят в храм ветви деревьев, зелень и цветы, украшая ими иконостасы и оклады — это символизирует победу новой жизни и обретение небесной славы. Многие храмы украшают также пучками душистых трав, отражая народную традицию почитать окончание весны и начало лета.

Народные обычаи и гулянья

В старину на Руси в день Вознесения устраивали «соловьиные посиделки»: к вечеру семьи выходили на свежую зелень поляны, слушали пение птиц и водили хороводы — певчие соловьи символизировали приход лета и пробуждение природы. В некоторых регионах разжигали костры, вокруг которых пели и плясали — обряд, связанный с благословением будущего урожая.

«В некоторых регионах принято выпекать особые хлебные изделия: "лесенки", символизирующие восхождение Христа на небо, и булочки в виде сандалий, напоминающие о земном пути Спасителя. Эти обычаи, хотя и не имеют прямого отношения к церковному уставу, отражают народное благочестие и стремление осмыслить праздник в повседневной жизни», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Милостыня и память о предках

На праздник Вознесения Господня принято особенно щедро подавать милостыню нищим и странникам, ведь, по преданию, Христос после воскресения 40 дней ходил по земле в образе нищего, испрашивая помощь. Также сохранена традиция поминать усопших: верующие ухаживают за могилами близких, приносят на них зелень и цветы, что делает праздник одновременно днем семейной памяти.

Что можно и нельзя делать верующим в этот день?

Можно и нужно

Посещать богослужения, исповедоваться и причащаться в храме.

Подавать милостыню и участвовать в благотворительности, вспоминая о миссии Христа среди нищих.

Вспоминать усопших добрым словом и при желании посещать могилы близких перед Троицкой субботой.

Нельзя

Ссориться, злословить или предаваться унынию, поскольку праздник радостный и символизирует победу жизни над смертью.

Заниматься тяжелым физическим трудом и хозяйственными делами; уборку и другие бытовые дела рекомендуется завершить заранее.

Произносить фразу «Христос воскрес» спустя 40 дней после Пасхи, чтобы уважить переход к празднику Вознесения.

Вступать в брак или венчаться в этот день, поскольку он посвящен особому молитвенному настрою.

Приметы в этот день