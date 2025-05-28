Девушка раскрыла тайную жизнь сбежавшего через день после свадьбы мужа

Lenta.ru

Девушка из Австралии раскрыла тайную жизнь своего мужа, который сбежал от нее через день после свадьбы. Об этом она рассказала в эфире радиошоу Late Drive with Ben, Liam & Belle.

Девушка раскрыла тайную жизнь «‎мужа на сутки»
© Lenta.ru

Австралийка по имени Кайли шесть лет встречалась со своим избранником. Свадьба прошла очень хорошо, а молодые люди собирались отправиться в путешествие на медовый месяц. Однако через день после церемонии новоявленный муж исчез во время праздничного приема.

«У меня было очень короткое замужество. Оно не продлилось и суток. Мы поженились, и свадьба была замечательной. Прошла церемония, мы сделали фотосессию. Он был таким красивым на ней. Он был любовью всей моей жизни», — рассказала Кайли ведущим.

Она отменила свадебное путешествие и была очень смущена, когда друзья и родные пытались узнать, куда делся ее муж. Вскоре Кайли удалось выяснить, что все это время у мужчины был роман на стороне. Более того, оказалось, что встречался избранник австралийки с ее двоюродной сестрой.

Кайли призналась, что теперь не общается с родственницей. Она утверждает, что случившееся нанесло ей серьезную психологическую травму и замуж она больше не собирается.

Ранее сообщалось, что в Индии девушка из штата Уттар-Прадеш сбежала от мужа через сутки после свадьбы. Она уехала из дома мужа вместе с братом своей старшей сестры.

промо изображение