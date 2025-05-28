Как у солдат выявили синдром «обморожения» правого пальца

Любая война – страшное трагическое событие, увы, в дальнейшем обычно попадающее на страницы учебников истории. Но в этих текстах учебников зачастую не сказано, как вели себя солдаты в бою, что они чувствовали перед лицом смерти и сколько уничтожили живой силы противника. Между тем, многие бойцы, будучи на линии огня, оказываются не в состоянии стрелять. Неужели все дело в банальной трусости?

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Остаются людьми

В 1947 году генерал армии США Джордж Маршалл инициировал анкетирование ветеранов Второй мировой войны, служивших в пехоте. Целью опроса являлось определение поведения солдат и офицеров во время боев. Результаты показали, что только 25% военнослужащих пехотных войск армии Соединенных Штатов стреляли в противника и лишь 2% солдат сознательно целились во врага. Остальные бойцы палили в разные стороны либо вообще не нажимали на спусковой крючок.

После проведения аналогичного опроса в военно-воздушных силах, танковых и артиллерийских соединениях американской армии, генерал Маршалл вместе с военными психологами сделал определенные выводы. Оказалось, что в тех сражениях, где противник воспринимался как человек и личность, особенно во время ближнего боя, эффективность его уничтожения — самая низкая. Но если солдаты не видели своего врага в лицо, например во время артиллерийских обстрелов, танковых сражений или бомбардировок позиций, то ситуация была совсем иная. Именно таким образом во время Второй мировой войны приблизительно 70% живой силы противника был нанесен урон.

Американские психологи пришли к заключению, что человек с обычной психикой и воспитанный в традициях современного гуманистического общества, даже прошедший предварительную военную подготовку, подсознательно стремится сохранить жизнь представителю своего вида. И если он готов убивать, то только обуреваемый инстинктом самосохранения. В противном случае это наносит вред его психическому здоровью и общечеловеческим ценностям.

Нормально работает мозг

В июле 2005 года телеканал «National Geographic» показал зрителям многосерийный документальный проект, в котором рассказывалось о способностях человека убивать. В частности, в фильме были использованы архивные кадры 1940-1943 годов, принадлежавшие германскому рейху. Выяснилось, что у немецких пехотинцев, оказывавшихся перед лицом противника, часто возникала странная «эпидемия». Солдаты указывали на моментально развившийся паралич кисти рук, либо на «обморожения» правых указательных пальцев, что не позволяло им использовать стрелковое оружие. Фактически военные в массе своей отказывались стрелять в противника. Причем у бойцов-левшей тоже возникал подобный недуг, но на левой руке. Немецкие психологи довольно быстро определили, что подобные проблемы возникали почти у 30% личного состава во всех армейских соединениях. И причина данного паралича, конечно, крылась в психологии человека, насильно отправленного на войну.

В подобных ситуациях у обычных людей паралич рук или пальцев развивается подсознательно, как инстинктивный запрет на убийство себе подобных. И даже фашистская идеология не способна перепрограммировать природную человечность. Один из архивных эпизодов, который продемонстрировал «National Geographic», рассказывает о поездке рейхсминистра внутренних дел, рейхсляйтера, начальника РСХА, Генриха Гиммлера, в только что захваченный немцами Минск. На глазах у этого знаменитого фашистского идеолога солдаты вермахта начали массово уничтожать евреев. И сразу же после казни первого минского еврея, Гиммлеру стало плохо, у него открылась рвота, а потом он и вовсе потерял сознание. Разрабатывать приказы об уничтожении наций и видеть своими глазами, как по взмаху твоей руки лишают жизни конкретного человека, такого же, как и ты — не одно и тоже.

Пытаясь разобраться в психологии убийства, ученые Пентагона проанализировали поведение собак разных пород. Результаты показали, что даже животным инстинкт не позволяет уничтожать себе подобных. В какой-то момент драки у большинства млекопитающих, к которым относится и человек, отключается от работы определенный фрагмент передней доли мозга. У собак это проявляется в виде ступора, когда следующий акт агрессии способен привести сородича к гибели. Но это не касается псов, которые относятся к категории бойцовских пород. У них селекционно отсутствует ген, влияющий на функциональность данного участка мозга. Такие собаки способны убить даже человека. Есть и люди, у которых подобные биологические ограничители не работают или атрофированы по ряду причин. Иногда специалисты могут выявить их, тщательно анализируя снимки магнитно-резонансной томографии головного мозга. Подобная психопатологическая личность представляет опасность для окружающих. Это — потенциальный убийца, способный лишить жизни себе подобного без веской на то причины, и не испытывая на этот счет никаких переживаний. Но такие люди, все-таки, встречаются достаточно редко.