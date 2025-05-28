Владимир Куц: что случилось со звездой легкой атлетики

Владимир Куц прославился на весь мир, как бегун на длинные дистанции. Однако его жизненная дорожка оказалась короткой. В 1975 году в возрасте 48 лет спортсмен ушёл из жизни.

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Успех

Будущий стайер родился в 1927 году в селе Алексино. Удивительно, но в детстве Володя не проявлял особенной ловкости. Напротив, мальчик был неуклюж и неповоротлив, за что и получил от приятелей прозвище Пухтя.

Когда грянула Великая Отечественная война, Куц пошел на фронт добровольцем. В 1943 году юноше едва исполнилось 16 лет, но он соврал, сказав, что ему уже 18-ть. До 1945 года он был связистом, а после победы отправился служить на флот, где он впервые и проявил себя в легкой атлетике. День ото дня Куц работал над собой, все улучшая и улучшая результаты.

В 1954 году Владимир познакомился со своим тренером Григорием Никифоровым, и победы не заставили себя долго ждать. А в 1956 году Куц уже стал олимпийски чемпионом в австралийском Мельбурне. В 1957 году спортсмен установил мировой рекорд, пробежав 5000 метров за 13 минут 35 секунд. Это достижение советского легкоатлета в течение 8-ми лет не мог побить никто.

…и падение

На самом взлете карьеры доктора посоветовали Владимиру Куцу покинуть большой спорт: у него диагностировали проницаемость капилляров. Но Владимир не хотел бросать так полюбившийся ему бег и вскоре отправился на соревнования в Бразилию. К финишу он пришел 8-мым, а в 1958 году на состязаниях в Таллине – последним.

Куц занялся тренерской деятельностью. Он хотел вырастить себе достойную смену. Владимир даже нашел одаренного ученика – тезку Владимира Афонина.

Несмотря на это, Куц пристрастился к спиртному и все чаще уходил в запои. Вскоре Афонина отправили на олимпиаду в Мюнхене, где… тот проиграл. Возможно, эта неудача стала для тренера последним ударом. Кроме того в 1972 году Куца разбил инсульт. На время он взял себя в руки и оправился от болезни. Но потом снова начал пить.

Снотворное с водкой

Августовским утром 1975 года Владимир Афонин обнаружил труп Куца, когда пришел к нему домой для того, чтобы разбудить своего тренера на занятия. Прославленный в прошлом бегун принял большую дозу снотворного и запил таблетки водкой. До сих пор неизвестно, действительно ли Куц хотел уйти из жизни или по причине алкогольного опьянения не понимал, что делает.

Когда на международных соревнованиях в Ницце диктор огласил трагическую новость о кончине легкоатлета, состязания отменили, и несколько тысяч зрителей поднялись с кресел, чтобы почтить память лучшего спортсмена планеты 1956-57 годов.