Сапоги вермахта: что с ними было не так

Какая обувь может выдержать многокилометровый марш-бросок? Создавая солдатскую униформу, немецкие производители учли опыт римлян. Известно, что легионеры шагали по пыльным дорогам в кожаных сандалиях без каблуков. Подошва легионерской обуви в I веке - начале II века укреплялись набойками из металлических гвоздей.

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Сапоги вермахта

Германские фабриканты следили за тем, чтобы соблюдалось строгое соответствие размеров стопы и размеров обуви. Именно этот фактор и сыграл с немцами злую шутку.

Обувь для немецкой армии шилась из натуральной кожи. Невысокие черные сапоги, подкованные железными гвоздями, выдерживали многодневные пешие переходы. Подошва практически не снашивалась. На каблуках была приделана по периметру металлическая подкова. Левая и правая подковы различались. Дотошные немцы штамповали на них буковки R и L. На передней части подошвы тоже была железная набойка. Чтобы можно было триумфально чеканить шаг по брусчаткам Парижа, Варшавы и Праги.

При этом ношение такой обуви доставляло немалый дискомфорт в холода: низкий подъем, холодящая подошва и широкое голенище. Кроме того, сапоги, подогнанные по ноге впритирку, не позволяли немцам как-то утеплиться.

Издание «Казанские Ведомости» упоминает о том, какие неудобства причиняла немцам их обувь:

«Дизайнерская разница в крое сапог впоследствии принесла незавидную участь солдату вермахта в зимнем недружелюбном Сталинграде — в армии начались массовые обморожения ног. Добавили неприятностей и стальные шипы на подошве. Такие сапоги были полезны на хороших дорогах Европы».

Обувь советских войск

А вот у красноармейцев была другая обувка — обычные кирзовые сапоги. К тому же, солдаты не носили носки, а пользовались портянками. Портянки представляли собой прямоугольные отрезки материи, которые тщательно обматывали вокруг ступней. Они также отводили влагу, защищали кожу ног от волдырей и натирания. Но портянки можно было по-разному перематывать в течение дня (если они намокнут), а вот носки можно только заменить — а на фронте такой возможности нет.

В то же время с портянками есть свои сложности. Их невозможно натянуть одним движением, как носки. Их приходилось осторожно и туго обматывать вокруг ступни и лодыжки, словно бинт после травмы. Этот навык приходил не сразу.

Портянки в России использовались веками. В зной носили портянки из легкой хлопчатобумажной ткани, а в холода – из плотной фланели. Стоить отметить, что этот вид белья был отменен в 2013 год. Он окончательно положил конец устаревшему обычаю.

Сапоги советской армии шились не из кожи, а из кирзовой ткани. Изобрел знаменитую кирзу русский изобретатель Михаил Поморцев. Чтобы получить этот материал, брезент пропитывали смесью парафина, канифоли и яичного желтка.

Многослойная плотная прочная хлопчатобумажная ткань обладала свойствами, практически идентичными натуральной коже. Кирза не пропускала воду, и при этом «дышала». Материал Поморцева был оценен самими солдатами и экспертами международных выставок.

Кирзовую ткань не единожды усовершенствовали. Свой вклад в общее дело внесли советские ученые Борис Бызов и Сергей Лебедев. Несколько лет спустя материал был усовершенствован химиком Иваном Плотниковым. Благодаря его усилиям в СССР было налажено массовое производство кирзовых сапог. 10 апреля 1942 года химик получил высокую награду за свой труд — Сталинскую премию. К 1945 году в кирзовых сапогах ходили 10 миллионов советских солдат.