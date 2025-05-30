Изнасиловал больше 300 детей: как покрывали хирурга-педофила во Франции

Суд во французском городе Ванн в среду, 28 мая, приговорил к 20 годам тюрьмы хирурга, который на протяжении 30 лет насиловал детей, поступавших в его отделение на лечение. Жоэль Ле Скуарнек практически не скрывался, и тем не менее ему удавалось быть незаметным. Как маньяк годами обманывал коллег и почему его жертвам никто не верил — в материале «Ленты.ру».

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В деле Ле Скуарнека появляются все новые и новые пострадавшие

Весенним утром 2004 года Жоэль Ле Скуарнек, хирург-гастроэнтеролог в больнице Кемперле на северо-западе Франции, давал показания в полиции. Вопросы к нему у французских властей возникли после получения тревожного сигнала от американского ФБР: с карточки Скуарнека рассчитались в даркнете за покупку детской порнографии. Такой поступок явно не вязался с образом тихого, интеллигентного врача, который сидел перед следователем. Однако доктор не отпирался. Раскаиваясь, хирург рассказал, что переживал трудные времена: от него ушла жена, он выпивал и скачивал из интернета разные порноролики, среди них случайно оказались и те самые ужасные видео с детьми. После допроса хирург отправился на работу в больницу и изнасиловал 11-летнего мальчика.

Это был далеко не единственный и точно не первый эпизод насилия в биографии Ле Скуарнека. Чтобы собрать всех его жертв, их адвокатов, родственников и других участников процесса, французским властям пришлось выделить целое здание неподалеку от места, где проходит процесс.

Как и 20 лет назад, врач не отпирается. Он тихим монотонным голосом снова и снова приносит извинения своим жертвам.

«Я разрушил вашу жизнь. Мне очень жаль», — повторяет 74-летний Скуарнек.

Большинство потерпевших не верят в раскаяние врача-педофила. Хотя он и признает вину, высказывает сожаление и даже плачет. Совсем недавно он подчеркивал, что не помнит, чтобы кого-то насиловал. По его словам, описанные им преступления в «записках педофила» (так он называл дневник, который вел десятилетиями) могли быть его фантазией или преувеличением. Особенно упорно он отрицал развратные действия в отношении мальчиков, объясняя все происходящее медицинским интересом или внезапными провалами в памяти.

«Хороший хирург»

Большинство жертв Жоэля Ле Скуарнека — его пациенты. Они попадали к нему в отделение из-за воспаления аппендицита, пупочной грыжи и проблем с ЖКТ. Журналист Хьюго Лемонье, написавший книгу о враче-педофиле, утверждает, что в 70 процентах случаев хирург действовал во время утреннего обхода. Иногда под предлогом медицинского осмотра он ощупывал половые органы детей, вводил пальцы или иные предметы в их тела. Иногда врач делал это в операционной, когда дети были без сознания или только приходили в себя после наркоза.

«Во время визита они часто были одни, нескольких мгновений было достаточно. Не было никаких препятствий, никто не задавал ему никаких вопросов», — Хьюго Лемонье, журналист.

Тактика Скуарнека позволила ему годами оставаться незамеченным. Большинство детей ничего не помнили о случившимся, а тем немногим, кто все же мог пожаловаться, обычно не верили. Родители всецело доверяли хирургу и считали, что он проводит необходимые медицинские манипуляции.

Одна из жертв хирурга, женщина по имени Полин, которой сейчас 37 лет, рассказала, что попала в больницу, где работал Скуарнек, когда ей было 11 лет. У нее были тяжелые осложнения после удаления аппендицита, и она больше недели находилась в отделении. По ее словам, однажды врач зашел в палату и попросил повернуться, чтобы он мог осмотреть ее.

«Это было жестко, потому что было очень больно, и я очень хорошо это запомнила», — рассказала женщина журналистам.

После странного осмотра Полин немедленно сообщила о случившемся матери, но та не восприняла жалобу всерьез. За все время работы хирурга лишь одна родительница активно требовала, чтобы Ле Скуарнек не прикасался к ее ребенку, но ему удалось и ее убедить, что она зря волнуется.

С 1985 по 2014 год более 340 детей стали жертвами Жоэля Ле Скуарнека. В качестве пострадавших в суде проходят 299 человек, другим не дали этот статус из-за истечения срока давности преступления. Согласно версии следователей, за 25 лет Ле Скуарнек совершил 111 изнасилований и 189 нападений сексуального характера.

Насилие со стороны хирурга сильно повлияло на дальнейшую жизнь Полин. Ее преследовали эпизоды депрессии, тревожности. Ей было трудно заводить романтические отношения. Другие жертвы врача-педофила, в том числе и те, кто не мог помнить о случившемся, испытывали похожие симптомы и не могли понять их причину. Некоторые сообщали, что испытывали приступы паники и тошноты во время интимной близости, имели расстройства пищевого поведения, психические заболевания и зависимости. Двое пострадавших после продолжительной депрессии совершили суицид.

В зале суда после показаний жертв Скуарнек признал, что его действия самым разрушительным образом повлияли на состояние жертв. И тем не менее он настаивает, что был хорошим врачом и «его педофильская деятельность не влияла на выполнение им профессиональных обязанностей».

«Я не был виртуозным хирургом, но меня точно нельзя назвать посредственным», — заявил он в ходе процесса.

Тихий сосед и примерный семьянин

Будущий врач родился в пригороде Парижа. Его родители были скромными и строгими, иногда даже жестокими людьми. Тем не менее Ле Скуарнек утверждает, что в детстве ни разу не подвергался сексуальному или иному насилию. Правда, утверждение стало звучать сомнительно, после того как в зале суда выяснилось, что его отец насиловал внука, когда тому было всего четыре года.

Все это стало известно намного позже, а в 1983 году молодой и талантливый хирург-гастроэнтеролог устроился на работу в клинику Ла Фонтен, расположенную в муниципалитете Лош. Городок был очень небольшой, там проживало чуть более шести тысяч человек. В дальнейшем хирург несколько раз менял место работы, но каждый раз выбирал провинциальные больницы и держался подальше от крупных городов.

Коллеги вспоминают Ле Скуарнека как тихого и доброжелательного сотрудника. Он никогда не вступал в конфликты и прилежно исполнял должностные обязанности.

Анестезиолог Кристоф Менар, чей кабинет располагался рядом с кабинетом Ле Скуарнека, рассказывал на суде, что тот почти не шумел и никогда не появлялся на вечеринках с коллегами. Единственное, что выдавало его присутствие, говорит Менар, — это матросские гимны, которые Ле Скуарнек распевал в свободное время. Еще одной страстью хирурга была опера, он с маниакальным азартом собирал записи оперных произведений.

Очень скоро после начала медицинской практики Ле Скуарнек женился на медсестре Мари Франс Лермитт, которая родила ему трех сыновей. Все они описывали отца как культурного и интеллигентного человека, который часто отсутствовал дома, но зато был добрым и терпеливым.

«У нас были праздники, красивые дома — все, что составляет основу благополучной и счастливой семьи», — вспоминал один из сыновей хирурга.

«Произошла катастрофа: она знает, что я педофил»

Однако благополучие «тихого и доброго» врача было лишь внешним. Те, кто общался с ним ближе, знали или по крайней мере догадывались о наклонностях хирурга. Родственники на суде утверждали, что жена Ле Скуарнека точно была в курсе.

В 1993 году в его дневнике появилась строчка:

«Произошла катастрофа: она знает, что я педофил».

Предполагается, что речь шла именно о Мари Франс. Однако сама женщина все подозрения отрицала.

«Возможно, он говорил о своей совести», — заявила она.

Также была в курсе сексуальных пристрастий Ле Скуарнека его сестра Энни. Она узнала, что брат изнасиловал ее дочь и решила с ним поговорить. Тот вновь не стал отрицать вину, стал плакать и умолять о прощении. В конце концов он убедил сестру, что подобное случилось лишь раз и больше не повторится. Женщина поверила и не стала обращаться в полицию. Она добавила, что брат пользовался большим уважением, поэтому заявить на него казалось чем-то немыслимым.

Однако Энни ошиблась. Ле Скуарнек надругался и над второй ее дочерью. Помимо племянниц, он насиловал других маленьких членов семьи, их друзей и детей приятелей, которые были вхожи в дом. Череда страшных событий продолжалась более 30 лет, с 1982 года и вплоть до 2017 года, когда врач, уже вышедший на пенсию, заманил шестилетнюю дочь соседей и надругался над ней. Показания ее родителей и их обращение в полицию стали первым сигналом, который послужил отправной точкой для раскрытия сотен других подобных преступлений.

Почему другие врачи не заметили педофила?

Бывшие коллеги Ле Скуарнека, которые давали показания в суде, один за другим заявляли, что не замечали его извращенного интереса к детям. Казалось бы, правда должна была выйти наружу после сообщения ФБР о том, что уважаемый хирург покупает и хранит детскую порнографию.

В тот день, когда Ле Скуарнек оказался на допросе, на его счету уже было более 200 изнасилований. Однако система проявила к нему максимальную лояльность. В его доме провели обыск, изъяли запрещенные видеозаписи, а через несколько месяцев дали условный срок — четыре месяца — и обязательство выплатить штраф. Его не лишили врачебной лицензии и даже не наложили дисциплинарное взыскание.

Вновь чуть не раскрыли Ле Скуарнека в 2006 году. Кто-то из сотрудников суда рассказал о работающем в больнице педофиле психиатру Тьерри Бонвало. Тот работал в той же больнице и вызвал Ле Скуарнека на очную ставку.

«Я сказал ему, что он опасен и что ему не место в больнице. Я попросил его уйти в отставку. После долгого молчания, обхватив голову руками, Ле Скуарнек ответил: "Вы не можете меня заставить уволиться"», — передал содержание того разговора Бонвало.

Позднее психиатр изложил свои опасения в письме и отправил его в местный надзорный совет врачей. Сообщение дошло даже до Министерства здравоохранения, но по каким-то причинам ход ему не дали и никаких решительных действий так и не предприняли.

Пока Бонвало рассылал письма, Ле Скуарнек, чья карьера и репутация оказались на грани провала, избрал весьма неожиданную стратегию. Он сам пришел к главному врачу больницы и рассказал о своей судимости, изложив суть в выгодном ему свете. В итоге руководитель клиники поверил своему сотруднику. Тот же трюк хирургу удалось повторить в 2008 году, когда он устраивался на работу в клинику Жонзак в департаменте Приморская Шаранта на западе Франции.

Главный врач клиники, узнав о педофилии, не только принял на работу хирурга с сомнительной репутацией, но и в скором времени повысил его до главы хирургического отделения. На суде медицинским чиновникам пришлось объясняться. Они ссылались на бюрократические препоны и жаловались на ужасно перегруженную систему сельского здравоохранения.

«Хирургов не хватает, а тех, кто приходит, встречают как мессию», — констатировал один из них в суде.

Извращения и арест

После переезда на запад Франции в 2008 году внешний лоск жизни Ле Скуарнек постепенно сошел на нет. Связь с большинством родственников прекратилась, он стал выпивать, а его дом превратился в грязную берлогу, полную извращений. В 2017 году врач вышел на пенсию, а через несколько месяцев его арестовали. Поводом стало заявление соседей, которые сообщили, что пожилой мужчина подманил к забору их шестилетнюю дочь, разделся и через ограду прикасался к ее интимным частям тела.

В ходе расследования прибавилось еще несколько жертв — маленькая пациентка, изнасилованная в 1993 году, и обе племянницы доктора. В итоге в 2020 году Ле Скуарнека приговорили к 15 годам тюрьмы. Однако следователи подозревали: жертв было больше. Они провели еще серию обысков, во время которых нашли гигабайты детской порнографии, зоофильные, урофильные, садомазохистские видео, а также тысячи материалов крайне жестокого содержания, демонстрирующих сцены убийств и пыток.

Помимо этого, полиция обнаружила тайник, где врач прятал десятки реалистичных кукол, с которыми, по всей видимости, совершал половые акты.

«Я постоянно нарушал закон, ничего себе не запрещал», — Жоэль Ле Скуарнек, хирург, осужденный за педофилию.

Но главной находкой стал дневник педофила, который тот вел с 1984 года. На его страницах он подробно записывал имя, фамилию, возраст и даже адрес своих жертв, а также то, что делал с ними. Доктор не просто аккуратно документировал совершенные преступления, он адресовал своим жертвам любовные письма. В них он писал о своих чувствах, начиная признание с обращений: «Дорогая маленькая Вирджиния» или «Ксавье, мой дорогой, как ты был красив». Заканчивались эти излияния подробным пересказом совершенных действий сексуального характера.

Эти записи стали главной уликой нового уголовного дела. Тысячи страниц бумажных и электронных дневников, повествующих о сотнях жертв изнасилований. Чтобы изучить все это и поговорить с потерпевшими и свидетелями, понадобилось почти пять лет, еще три месяца ушло на расследование в суде. Ле Скуарнек упорно не хотел называть себя насильником, лишь в марте он признался во всех вменяемых ему преступлениях.

5 лет понадобилось следствию, чтобы поговорить со всеми жертвами Ле Скуарнека.

Суд приговорил его к максимальному наказанию, которое возможно во Франции за изнасилование, — 20 лет тюрьмы. При этом он сможет попросить об условно-досрочном освобождении, но только после отбытия двух третей срока.

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Однако, очень вероятно, что мир до сих пор не знает о всех злодеяниях врача-педофила. Во всяком случае в найденных дневниках отсутствуют записи с описанием событий за целый год. А это означает, что пока полиция не прекратила расследование и поиск других жертв насильника продолжается.