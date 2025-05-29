Народные приметы на 30 мая: что нельзя делать в этот день

По приметам, какой день - такое и лето будет.

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В народе святую Евдокию прозвали Свистуньей, потому что часто в день ее почитания "свистят" ветра. В эту пору крестьяне начинали окучивать картошку, продолжали высаживать в грунт рассаду теплолюбивых растений (помидоров, перца, баклажанов). С посадкой старались не тянуть, чтобы холодные росы в августе не погубили растения.

К этому времени появляется большее количество змей, поэтому, отправляясь в поле или лес, старались соблюдать осторожность.

30 мая нельзя делать поспешные выводы - можно оказаться в сложной или безвыходной финансовой ситуации.

Нельзя принимать важные решения - все пойдет наперекосяк.

Нельзя есть каши и макароны.

Нельзя ходить в лес или в поле - змея может ужалить.

Нельзя вечером веселиться и гулять до полуночи тем, кто сегодня занимался посадкой растений, - ничего не вырастет.

Не стоит пить алкогольные напитки - может нечистая сила напасть и вселиться в тело выпившего, а потом мучить страхами и болями.

Нежелательно отправляться в поездку - она будет неудачной.

Беременным нельзя брать в руки что-либо красного цвета - могут начаться преждевременные роды.