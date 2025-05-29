Как подлец-судья лишил советскую фигуристку олимпийской мечты

Это сейчас Елена Буянова – известный тренер, который воспитал первую российскую олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании. После триумфа Аделины Сотниковой в Сочи имя специалиста стало известно не только в нашей стране, но и за её пределами. С Буяновой в своё время работали Максим Ковтун, Артур Даниелян, Сергей Воронов – призёры чемпионатов Европы. Тренировала она и Полину Цурскую, Марию Сотскову, Алёну Косторную, Марию Бутырскую и Дениса Тена.

А несколько десятилетий назад, когда Буянова ещё носила другую фамилию, Водорезова, она ставила многочисленные мировые рекорды в качестве спортсменки. Юная девочка Лена была любимицей всего Советского союза, участвовала в Олимпийских играх, хоть и не взяла там ни одной медали, но в 21 год закончила с фигурным катанием.

Будущую звезду заметил и начал тренировать известнейший в стране тренер Станислав Жук. Хоть он и работал прежде со спортивными парами, впервые в своей карьере решил посотрудничать с одиночницей, настолько Жук поверил в её перспективы.

© Елена Водорезова и тренер Станислав Жук // РИА Новости

Уже в 12 лет Водорезова выиграла чемпионат СССР. И хотя на европейских и мировых первенствах, а также на Олимпиаде была далеко за чертой призёров, всё равно успела произвести фурор. В короткой программе на чемпионате Европы 1976 года она первой в истории сделала каскад из двойного флипа и тройного тулупа – вторым прыжком в каскаде тройной не делали даже мужчины. А в произвольной она стала единственной, кто смог исполнить три прыжка в три оборота.

На Играх ситуация была аналогичной – Водорезова покорила всех сложностью в своих программах, однако не попала в топ-10. Эти факты могут показаться странными, если не вспомнить о том, что в те времена в программу фигурного катания входили соревнования по обязательным фигурам. И вот по этому компоненту Лена была далеко от лидеров. Несмотря на это, в Северной Америке выступление юной советской спортсменки транслировалось наравне с признанными звёздами. Тогда Водорезова стала самой юной фигуристкой из СССР, выступившей на Олимпийских играх.

Первые успехи на мировой арене дали толчок к дальнейшему развитию. Не с первого и не со второго раза, но Лене удалось приблизиться к мировым лидерам и взять медаль на чемпионате Европы. Первую для советского фигурного катания.

Но дальше в карьере Водорезовой наступила чёрная полоса. Её начали мучить боли в суставах. Лене, как спортсменке, было не привыкать чувствовать дискомфорт, поэтому она терпела. Сначала заболел палец – она думала, что просто ударилась о лёд. Затем начали болеть все мелкие косточки кисти. Руку пытались массировать, но спортсменка стала кричать от боли. Пришлось срочно ехать в больницу.

В госпитале поставили диагноз – ревматоидный полиартрит. Это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует ткани суставов. Оно крайне плохо поддаётся лечению. Физические нагрузки при этом нужно ограничить – дело могло дойти до инвалидности.

Однако Водорезова отказалась уходить из спорта. Пришлось полностью перекроить тренировочную систему, снизить нагрузки, меньше прыгать и больше скользить. Лена пропустила практически три полноценных сезона. В современном фигурном катании это точно бы означало конец карьеры. Но спортсменка смогла вернуться. И триумфально – хоть она больше и не была прыжковым гением, однако сумела завоевать ещё несколько медалей чемпионатов Европы и мира.

На Олимпиадах Лена так и не смогла войти в тройку. В течение 10 лет она была единоличным лидером сборной и даже большой перерыв не помешал ей сохранить этот статус. Тогда её сначала называли «девочкой с хвостиками», в современности её сравнивали с Александрой Трусовой. Водорезова победила болезнь, вернулась в спорт, сильно улучшила обязательные фигуры – за них на Играх-1984 Лена получила сплошь первые и вторые места. Лишь судья из Бельгии необъяснимо отправил советскую спортсменку на 12 место, из-за чего отстранили от работы. Но уже позже.

В короткой и произвольной программах, где Водорезова раньше только блистала, на этот раз она допустила много ошибок. Выступить на Олимпиаде её уговорило руководство советской федерации, однако и сама Елена наверняка была разочарована результатом.

© Аделина Сотникова и тренер Елена Буянова // РИА Новости

Но не зря говорят, что если спортсмен не добился главной цели в карьере, то из него обычно получается хороший тренер. Водорезова же была прекрасной фигуристкой, звездой мирового спорта, но золотую медаль Олимпийских игр получила в качестве специалиста, воспитанника Аделины Сотниковой.