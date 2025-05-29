Жемчужина у моря: как появился русский город Одесса

Новороссия образовалась в последней четверти XVIII века в результате успешных русско-турецких войн. Россия добилась выхода к Черному морю и ликвидировала многовековую проблему татаро-турецких набегов. С ее приходом некогда дикий степной край преобразился, появились цветущие города, а 27 мая 1794 года вышел рескрипт Екатерины II об основании Одессы.

Впрочем, тогда этого названия еще не было, оно появится несколько позже, на следующий год. А пока это было место, где до недавнего времени стояла турецкая крепость Хаджибей (Гаджибей), которую, благополучно и взял генерал-майор Иосиф (Осип) де Рибас 14 (25) сентября 1789 года.

Место было заселено исстари, но отнюдь не местными кочевниками. Бухту облюбовали древние греки, которые активно основывали колонии-полисы на северном Причерноморье. Одно из них появилось примерно в той же местности. Свидетельством тому являются греческие амфоры и другие предметы, которые периодически находят в Одессе.

Античная эпоха продолжалась чуть ли не тысячелетие, но в III — IV веках местность была разорена — началась эпоха великого переселения народов. И довольно долго стояла пустынной. Однако затем, примерно с VIII века, ее стали заселять славяне, в частности племена тиверцев и уличей, что и было отражено в «Повести временных лет».

После монгольского нашествия бухту облюбовали итальянцы – у генуэзцев были особые отношения с Золотой Ордой. Описание бухты сохранилось в так называемых «портуланах» — навигационных картах, лоциях. В частности, составленных Пьеро Висконти в 1311, 1318 и 1327 годах.

Это, скорее всего, была якорная стоянка, судя по обилию найденных оторвавшихся якорей. Пристань носила название Джинестра, предполагается, что по итальянскому названию кустарника типа ракиты, который в изобилии рос на его берегах.

После крушения Золотой Орды за эту часть Причерноморья спорили Крымское ханство и русское Великое княжество Литовское. В результате она осталась за татарами, а когда в XV веке образовалась Османская империя, то вместе с ханством вошла в ее состав.

© Генеральный план крепости Хаджибей (Гаджибей)

И находилась в запустении, хотя некоторые люди продолжали тут жить, а поселение стало называться Хаджибей (Гаджибей). По всей видимости какой-то местный бей, совершил хадж в Мекку. Лишь в 1764 году турки решили основать тут небольшую крепость Ени-Дунья (Новый свет).

Тем не менее османы не понимали стратегического значения этого места. Во всяком случае они совершенно игнорировали указания западных инженеров, которые им активно помогали в борьбе с Россией, и не укрепляли замок. Так, сохранилась записка француза Андре Жозеф Лафит-Кале, где он указывал на это обстоятельство.

Во время русско-турецкой войны 1787-1791 годов основные боевые действия проходили как раз в этом регионе. Главнокомандующий князь Григорий Потемкин в 1789 году отдал приказ генерал-майору Иосифу де Рибасу взять крепость Хаджибей и назначил дату – это нужно было сделать в ночь с 13 на 14 сентября.

Хосе де Рибас был испанским дворянином. Во время Средиземноморского похода Григория Орлова он познакомился с этим екатерининским фаворитом. И принял предложение о поступлении на русскую службу. Вначале волонтером флота, а в 1769 году зачислен капитаном армии.

Долгое время карьера не строилась, лишь в 1776 году получил следующий чин майора. Но все изменилось, когда начались русско-турецкие войны. Де Рибас быстро становится подполковником, полковником, а в новой кампании уже стал генерал-майором.

Отряда де Рибаса было недостаточно, чтобы взять крепость Ени-Дунья в Хаджибее. Поэтому Потемкин отправил к нему подкрепление – корпус пехоты и Лиманскую флотилию. Однако к назначенному времени оно не пришло. При этом не штурмовать замок означало не выполнить приказ Потемкина. И конец карьере, которая и так затянулась.

Оставалась одна надежда – внезапность. Воинам Де Рибаса удалось скрытно подойти к самому Хаджибею и сосредоточиться в овраге Кривой балки. После чего был предпринят стремительный штурм, который завершился полным успехом.

Взятие небольшой крепости и поселения, где согласно отчету о штурме и было-то всего десять дворов, может показаться незначительным эпизодом. Однако в Санкт-Петербурге это событие отпраздновали артиллерийским салютом – там явно больше турок понимали его значение. А Суворов написал де Рибасу письмо, где поздравлял с победой и желал «и далее заслужить лавры».

Через месяц турецкую крепость срыли – это было продиктовано интересами военных действий. Но когда Причерноморье по результатам войны отошло к России, то об этом стратегическом месте снова вспомнили. 27 мая (7 июня по новому стилю) 1794 года Екатерина II издала рескрипт об основании военного и торгового порта.

© Памятник основательнице Одессы Екатерине II и её сподвижникам Хосе де Рибасу, Францу де Воллану, Григорию Потёмкину и Платону Зубову, воздвигнутый в 1900 году на Екатерининской площади в Одессе

Собственно, в тот день императрица подписала два рескрипта – один на имя Екатеринославского и Таврического губернатора Платона Зубова и второй де Рибасу. Зубову она указывала, что поручает адмиралу де Рибасу строительство порта и города.

А также сообщала, что общий надзор за этим поручает графу Суворову-Рымникскому, который как раз после войны руководил всем строительством в Новороссии. Так что Суворов имеет непосредственное отношение к возникновению Одессы.

В рескрипте де Рибасу Екатерина указывала, что порт должен быть не только военным, но и стать торговым центром. «Дабы созидаемый вами город представлял торгующим не токмо от непогод пристанище, но защиту, ободрение, покровительство», — говорилось в рескрипте.

Там же она отмечала, что, вне всякого сомнения, город в скором времени наполнится людьми. И действительно, уже на следующий год там было 2500 жителей. И сравните с десятью дворами Хаджубея при турках. А уже через 15 лет Одессу начали сравнивать с Парижем.

Так начиналась история одного из самых колоритных городов Новороссии. Вскоре после основания порт Хаджубей получит наименование Одесса. А уже через 50 лет будет считаться одним из красивейших городов Европы. Но это уже другая история.