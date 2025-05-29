Что происходит, когда в небе появляется «клубничная луна»

Во первой половине июня произойдет полнолуние, известное как «Клубничная луна». Его можно будет наблюдать несколько дней, а полную фазу — 11 июня. «Лента.ру» рассказывает, когда появится «Клубничная луна», почему она так называется, как будут меняться фазы Луны и какие интересные явления могут происходить в это время.

Что такое «Клубничная луна»

«Клубничной луной» называют первое летнее полнолуние. В это время светлая сторона Луны полностью повернута по направлению к Земле, и спутник выглядит как светлый круг.

11 июня можно будет наблюдать «Клубничную луну» в 2025 году

Луна достигнет своей полной фазы в центральной России в 10:44 по Москве, то есть посмотреть на него жителям западных регионов не удастся. Но увидеть круглый диск в небе можно будет раньше — визуально Луна кажется полной уже за пару дней до полнолуния. В разных точках планеты максимум полнолуния произойдет одновременно, и в зависимости от времени суток и погоды люди смогут наблюдать разную картину.

Что такое полнолуние? Полнолунием мы называем ситуацию, когда Луна находится напротив Солнца, а Земля оказывается между ними. Во время полнолуния мы видим полностью освещенную Луну на ночной стороне Земли. Точные моменты полнолуний рассчитывают относительно положения Луны и Земли. Момент полнолуния одинаковый во всем мире, меняется лишь время в зависимости от часового пояса. Если в Нью-Йорке Луна станет полной в 21:08, то для наблюдателя из Лондона полнолуние наступит в 01:08 следующего дня, а для наблюдателя из Японии — в 09:08.

Фазы Луны в июне 2025 года

Растущая Луна — 1-10 июня

Полнолуние («Клубничная луна») — 11 июня 10:44

Убывающая Луна — 12-24 июня

Новолуние — 25 июня 13:31

Растущая Луна — 26-30 июня

История названия

Внешне июньское полнолуние мало отличается от таких же явлений в другие месяцы — эпитет «клубничная» не имеет отношения к цвету. Такое яркое название есть у каждого полнолуния в году. Как правило, они связаны с цветом или животными.

«Экзотические названия вроде "Клубничной луны" популярны скорее в кругу журналистов, а вот астрономы ими не пользуются. Но раз уж эти названия "вкусны" и романтичны, то почему бы и нет? Считается, что "Клубничная луна" имеет красноватый оттенок, но такой оттенок бывает не только в июне. Так же как и "Суперлуние" — это момент, когда Луна несколько ближе к Земле и ее угловой размер больше. Но на глаз это практически незаметно», — рассказала «Ленте.ру» заместитель заведующего планетарием технопарка Физтех-лицея имени КапицыБелла Юрьева.

«Клубничная луна» — калька с американского выражения Strawberry Moon. С помощью таких прозвищ коренные народы Северной Америки отслеживали времена года. Название «Клубничная луна» использовали племена алгонкинов, живших на северо-востоке США, а также народы оджибве, дакота и лакота. Так они обозначали время, когда созревала клубника.

Другие индейские племена обозначали июньское полнолуние в зависимости от того, что для них было важно в сельском хозяйстве и животноводстве. Встречались названия «Цветущая луна», «Зеленая кукурузная луна», «Луна откладывания яиц» и «Луна вылупления».

Европейское название этого полнолуния — «Медовая луна» , а также «розовая», «цветочная» и «горячая».

Расписание полнолуний в 2025 году

Полнолуния происходят в среднем раз в 29,5 дня. Этот период может быть длиннее или короче из-за того, что спутник движется по эллиптической орбите.

«Волчья луна» — 14 января

«Снежная луна» — 12 февраля

«Луна Червя» — 14 марта

«Розовая луна» — 13 апреля

«Цветочная луна» — 12 мая

«Клубничная луна» — 11 июня

«Оленья Луна» — 10 июля

«Голубая осетровая луна» — 9 августа

«Урожайная луна» — 7 сентября

«Луна охотника» — 7 октября

«Боброва луна» — 5 ноября

«Холодная луна» — 5 декабря

Как правильно смотреть на полнолуние

Особенных приспособлений для наблюдения за полнолунием не требуется, рассказал «Ленте.ру» заведующий обсерваторией технопарка Физтех-лицея имени Капицы Кирилл Чепурной. Если небо ясное и безоблачное, лунный диск будет хорошо видно практически всю ночь.

В полнолуние хорошо видны {{моря|Лунные моря|наиболее крупные впадины на поверхности Луны. Они заполнены не водой, а застывшей лавой. Ее цвет темнее остального рельефа, поэтому моря так четко видно с Земли.}}, невооруженным глазом видно молодой кратер Тихо и его светлые лучи, состоящие из выброшенных при его появлении пород Кирилл Чепурной заведующий обсерваторией технопарка Физтех-лицея имени Капицы

Из-за яркого света рельеф Луны сложно рассмотреть, поэтому астрономы не любят наблюдать за спутником в этот период, добавила Белла Юрьева. Она советует изучать Луну в другое время, и неважно, с биноклем, телескопом, фотоаппаратом или невооруженным взглядом.

«Дело в том, что во время полнолуния на поверхности Луны не видно теней, потому что лучи света падают прямо. А вот в фазе первой и последней четверти хорошо виден рельеф вдоль линии терминатора — то есть полосы, которая разделяет освещенную и неосвещенную части Луны. Горы и кратеры отбрасывают тени, взгляду есть за что зацепиться. Особенно если наблюдать из ночи в ночь, ведь картинка будет все время меняться. Это хорошее время, чтобы прийти на наблюдения в обсерваторию», — уточнил Кирилл Чепурной.

Интересные небесные явления во время полнолуния

Иногда во время полнолуния происходят лунные затмения. В это время тень Земли затмевает диск Луны, так как наша планета оказывается между своим спутником и Солнцем. Лунные затмения происходят пару раз в год. В 2025 году одно случилось 14 марта, а второе предстоит 7 сентября.

Зимой вокруг Луны можно видеть гало — радужное кольцо. Чем ярче Луна, тем лучше его видно, поэтому в полнолуние это явление особенно эффектно.

«А вот видеть дневное полнолуние не удастся. Все дело в том, что фазы Луны вызваны взаимным положением Луны и Солнца относительно Земли. Когда наблюдатель на Земле, то чем ближе Луна на небе к Солнцу, тем тоньше лунный серпик. А когда Луна визуально максимально далеко от Солнца, мы видим полностью освещенную поверхность, идеальный круг на небе. Это же означает, что Луна и Солнце ровно друг напротив друга, то есть как только Солнце садится, восходит Луна, и наоборот: когда Луна садится, восходит Солнце. Значит, днем полной Луны на небе нет — она под горизонтом», — объяснила Белла Юрьева.

Другое интересное явление наблюдают за полярным кругом. Луна описывает на небе полный круг, не скрываясь за горизонтом, поэтому полнолуние заметно весь день. Ехать на Север ради этого зрелища необязательно — его можно увидеть и в планетарии.