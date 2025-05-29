Вознесение Господне: история и смысл праздника

29 мая православные верующие отметят один из самых важных праздников церковного года – Вознесение Господне. Об истории и смысле праздника — читайте в нашем материале.

Событие, которое празднует в этот день Церковь, запечатлено в Евангелии и подробно описано в «Деяниях святых апостолов» от Луки. В этих двух источниках рассказано, что воскресший Иисус сорок дней после своего удивительного Воскресения был со своими учениками: общался с ними, наставлял и укреплял их в вере. На сороковой день Он собрал своих учеников в Иерусалиме, вывел их из города на гору Елеонскую и рассказал им, что их ждет в будущем. А именно – что совсем скоро их осенит Святой Дух.

© Рублев/Вознесение Христа (1425-1427)

Иисус Христос велел своим ученикам после этого события идти и проповедовать его учение в других городах и странах, до самого края земли. Сказав это, Спаситель поднял руки и благословил учеников. А когда благословлял, Он стал удаляться от них, вознесся на небо, и скоро облако скрыло Его из вида.

Лидия Крошкина

доцент РГГУ, доцент Свято-Филаретовского института

«В Вознесении есть тихий трепет, тайна, а главное — радость, несмотря на то, что Господь покидает землю и учеников. Об этом прекрасно писал епископ Вениамин (Федченков), сравнивая Вознесение с Пасхой и Пятидесятницей, которые – как вершины, огненные и пламенные. А Вознесение между ними едва заметно. Но ведь именно Вознесение открывает великую тайну человека и человечества: наш Господь, вознесшийся в нашей человеческой природе, теперь одесную Отца, Самого Бога. Отсюда и «благодать» этого праздника во влечении к горнему, «надземному», ведь «то, что совершилось в Господе нашем, повторяется и в каждом из нас».

Епископ Вениамин удивительно передает собственные чувства праздника, которые сначала едва пробиваются тонкой струйкой радости, обращающейся в пронзительное чувство близости к Отцу. Он называет символы Вознесения: «легкое – белое». Поэтому и облачения хочется надеть белые.

© Рембрандт/Вознесение Христа (1636-1639)

Освобождение от страха и указание пути

Остается непонятным, почему же расставание Христа с его учениками – это праздник?

Лидия Крошкина доцент РГГУ

доцент Свято-Филаретовского института

«Смысл Вознесения, который открывается нам в Новом завете – это воцарение Христа на Небесах и его прославление Богом Отцом. Иисус взошел на Небо не только в своем божественном достоинстве, но и как человек. С этого момента Христу «дана всякая власть на небе и на земле».

В чем же эта власть? Мы привыкли к тому, что всякая власть подчиняет того, кто ей непокорен, при помощи силы. По словам Владимира Якунцева, власть Христа другая, и испытать ее действие можно только добровольно. Христос никого своей властью не старается склонить перед собой и поработить, но напротив – распрямить и освободить.

«Кто внимает слову Христа, тот освобождается от страха, греха, немощей и может начать новую жизнь, – говорит Владимир Якунцев. – Всякий, кто испытал на себе исцеляющую силу и власть Христовой любви, может сам «научиться» ей и помогать другим выходить из-под гнета мира сего: из рабства страху, недоверию, одиночеству».

Из «Деяний апостолов» нам известно, что после Вознесения Иисуса его ученики вернулись в Иерусалим в состоянии надежды и радости. Они осознали себя совершенно иными людьми, почувствовали некий импульс возможности изменения человеческой природы в новом христианском измерении. Ведь Вознесение подтверждает возможность спасения, оно символизирует собой небесный дом, всегда открытый для людей. Спасение состоит в том, чтобы человек смог войти в этот дом. И все мы должны вспоминать, к чему мы призваны, какая нам открылась перспектива и жизнь свою измерить этим. Вдохновляться, обновлять жизнь и думать, что мешает нам стать достойными Царства Божия.

«Бог считает нас способными остаться людьми, не потерять человеческий, а значит Божий образ, без зримого его присутствия, — говорит Лидия Крошкина — Учиться ждать, верить и жить, уподобляясь Ему».

© Копли/Вознесение Господне (1738–1815)

Вознесение в жизни Пушкина

А для русской культуры этот праздник связан с Пушкиным, родившимся на Вознесение и свидетельствующем о том, что все важнейшие события его жизни связаны с этим праздником, продолжает Лидия Крошкина. Помимо дня рождения, известно еще по крайней мере два события в жизни Пушкина, произошедших в этот день. На Вознесение 1820 года Пушкин был спасен от ссылки в Сибирь или на Соловки, дав обещание заступившимся за него перед Александром I Карамзину и Жуковскому «уняться» и «два года ничего не писать противу правительства».

А в Вознесение 1832 года, пришедшееся на 19 мая, родилась его первая дочь Мария, фрейлина императрицы Марии Александровны, супруги Александра II, умершая уже при советской власти в 1919 году. Символично, что и венчался с Натальей Гончаровой Пушкин также в церкви Вознесения на улице Никитской, в Москве.

«Для меня эта связь Пушкина с Вознесением Господним означает опыт вдохновения, дарованный русскому гению, – говорит культуролог. – Увы, в современной России людьми нецерковными этот праздник практически забыт. Если Рождество, Пасха, Троица – достояние всех (как бы кто ни понимал существо этих праздников), то Вознесение почти не замечают. И это – забвение не только Христа и Его Церкви (ведь нецерковным и вспоминать нечего), но и нашей культуры, и ее солнца – Пушкина».

Замечателен вознесенский русский духовный стих, в котором святые Иоанн Златоуст и Григорий Богослов просят Христа не давать осиротевшему после Вознесения Господа человечеству ничего, кроме Своего слова, через которое они будут и накормлены, и одеты, и обуты, но, главное, будут в каждом доме Христа «вспоминати». В этом стихе очень характерен образ странничества. Да и что еще остается делать сиротам, у которых ничего «своего» нет. И в этом чувствуется не удрученность, а та самая вознесенская легкость и свобода. Вот концовка этого стиха: