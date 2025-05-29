Как советские морпехи уничтожили на Кубе американский десант

Кубинский лидер Фидель Кастро изначально не устраивал Вашингтон. В итоге в 1960 году американский президент Дуайт Эйзенхауэр принял решение провести на острове Свободы военную операцию для свержения неугодного диктатора. Высадка десанта должна была привести к созданию временного правительства, подконтрольного США. План действий утвердили в 1961 году, но сделал это уже Джон Кеннеди. Правда, осуществить задуманное не удалось. В дело вмешались советские морпехи.

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Отпор в воздухе

Для захвата побережья американцы направили пять вооружённых судов и два пехотно-десантных корабля, а также семь танкодесантных катеров. С воздуха вторжение поддерживали восемь военно-транспортных самолётов С-46, шесть С-54 и 24 бомбардировщика Douglas А-26. Таким образом, можно сделать вывод, что США недостатка в технике не испытывали. Чего не скажешь про кубинскую сторону…

В ходе данного конфликта отлично проявили себя военно-воздушные силы Кубы, которые, как предполагали американские военные стратеги, не могли оказать должного сопротивления. К середине апреля перед кубинскими лётчиками была поставлена амбициозная задача – уничтожать авиацию противника и завоевать превосходство в воздухе.

Особенно ожесточённые бои проходили в районе селения Плайя-Хирон. Так, в небе была перехвачена группа бомбардировщиков, направлявшаяся в сторону позиций войск Фиделя Кастро. Буквально на следующий день удалось подбить ещё четыре бомбардировщика, которые вылетели с аэродрома Гватемалы.

Провал за провалом

Окрестности Плайя-Хирон также стали местом, в котором развернулась десантная операция. Дело в том, что американским наёмникам требовалось захватить как можно скорее аэродром, чтобы приспособить его к приёму своих самолётов. Высадка десанта не удалась. В результате оказались потоплены четыре транспортных судна, на котором находились пехотинцы.

Долгое время считалось, что в боях за Плайя-Хирон советские войска не принимали никакого участия. Помощь Кастро якобы ограничивалась только поставками вооружения и работой инструкторов с кубинцами. Но позже выяснилось, что поддержку кубинцам оказали советские вертолёты, которые отрывали огонь по противнику, высаживавшемуся с кораблей.

Уже в XXI веке стало известно, что в сражении погибли 100 советских морпехов. В 2013 году несколько членов Совета Федерации предложили даже установить статус ветерана «за участие в боевых действиях на Плайя-Хирон в апреле 1961 года». А на Кубе учредили орден «Плайя-Хирон», который сегодня является одной из трёх высших наград страны.

После окончания противостояния Фидель Кастро отмечал – отпор, данный американским десантам, не позволил Кубе вернуться к прежним временам, а дружба с СССР стала только крепче.