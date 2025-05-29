Кажется, все видели ту самую фотографию Земли, где планета выглядит как идеальный шар с четкими материками и пушистыми облаками. Она стала знаменитой в 2007 году, когда Apple сделала ее стандартной заставкой на первом iPhone. Но знаете ли вы, что это изображение – вовсе не настоящая фотография?

На самом деле она собрана из тысяч спутниковых снимков, соединенный в редакторе. Коллаж из тысяч спутниковых фотографий собирали вручную, добавили облака и откорректировали цвета. Все это сделали не для обмана, а для красоты и удобства визуализации.

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С низкой орбиты (до 2000 киломкетров) невозможно снять всю планету – угол обзора слишком узкий. Представьте, что вы пытаетесь сфотографировать баскетбольный мяч, стоя в паре сантиметров от него. Чтобы увидеть Землю целиком, нужно отдалиться минимум на 36 000 км – и такие фотографии действительно существуют. Например, снимки с миссии «Аполлон».

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.