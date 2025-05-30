Как заключенным удалось сбежать из самой жуткой тюрьмы США

Когда речь заходит о самых знаменитых американских тюрьмах, обычно вспоминают Алькатрас или Синг-Синг. Куда реже можно услышать об Orleans Parish Prison (Тюрьма прихода Орлеан) в Новом Орлеане. Почти за 200 лет своего существования она получила печальную славу едва ли не самой жуткой в США. 16 мая сразу 10 заключенных этого учреждения сбежали, оставив на стенах насмешливые надписи. Половина из них были убийцами, а двое все еще находятся на свободе. «Лента.ру» рассказывает о самом крупном массовом побеге в США за последние годы.

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Исчезновение преступников заметили утром 16 мая

Во время переклички в полдевятого утра надзиратели не досчитались сразу 10 обитателей городской тюрьмы Нового Орлеана. Быстро выяснилось, что сбежали они еще ночью, причем довольно оригинальным способом. В одной из камер тюремщики обнаружили вырванный из стены санитарный блок (большой железный короб, объединявший унитаз и умывальник), за которым в стене был вырезан аккуратный прямоугольный лаз.

Через него преступники выбрались во двор, потом набросили на обвитый колючей проволокой забор одеяла и полотенца, перебрались через него и растворились в городских кварталах.

Над лазом беглецы оставили для тюремщиков несколько насмешливых посланий: нарисовали показывающую язык рожицу и написали, что выбраться из Orleans Parish Prison не так уж сложно. «Это было легко, лол», «Поймайте нас, если сможете» и «Мы невиновны» — гласили самые безобидные из надписей.

В городе начался страшный переполох. На поиски беглецов бросили 200 полицейских, маршалов и сотрудников ФБР. Orleans Parish Prison находится фактически в центре города. Более того, прямо у ее стен расположена одна из главных достопримечательностей Нового Орлеана — место, где когда-то стоял дом, в котором родился легендарный джазмен Луи Армстронг. Там организован небольшой мемориал, и поклонники великого трубача, конечно же, первым делом едут именно туда.

Впрочем, рос Армстронг не у тюремных стен. К 1901 году, когда он родился, тюрьма была уже шесть лет как закрыта, да и располагалась изначально не там. Она заработает снова и вернет себе сомнительную славу одного из самых мрачных мест США лишь через 30 лет, в новых зданиях на месте квартала, где когда-то стоял дом музыканта.

Тюрьма прихода Орлеан считается едва ли не худшей в США

Тюрьма Нового Орлеана открылась в 1837 году и с первого дня не отличалась хорошими условиями содержания. Больше всего она напоминала концлагерь. Дни заключенные проводили на улице в огороженных дворах, а ночи — в переполненных камерах. Как сообщали современники, люди спали на полу вповалку, а одеяло выдавалось одно на двоих.

Впрочем, в те годы с заключенными вообще не особенно церемонились. В 1895 году тюрьма была закрыта. В 1931-м она снова заработала на том самом месте, где находится сейчас. В 1967-м для нее построили мрачный 13-этажный изолятор временного содержания. В 1976-м открылся блок для отбывающих длительные сроки.

Та самая тюремная высотка стала источником постоянных проблем сразу же. Охрана в огромном здании была поставлена из рук вон плохо. Постоянно случались стычки с применением холодного оружия. Уже в 1969-м заключенные подали коллективную жалобу на невыносимые условия содержания. Жалобу, как полагается, приняли, но ничего не изменилось.

Грандиозная трагедия случилась в тюрьме во время урагана «Катрина» 2005 года. Надзиратели просто бросили 650 заключенных в камерах на несколько дней. Вскоре здание затопило. Позже власти отчитались, что жертв в результате их действий не было. Только вот правозащитники насчитали 517 пропавших без вести среди заключенных, после того как вода ушла. Разбирательства продолжаются по сей день.

После реконструкции, на которую городу выделили 223 миллиона долларов, проблемы никуда не делись. Тюрьму называли слишком большой, слишком грязной и слишком плохо охраняемой. Высотку следственного изолятора, где содержались 1400 преступников, фактически не патрулировали. Там процветали насилие, торговля оружием и наркотиками. Причем зачастую запрещенку продавали зэкам сами тюремщики.

Только в 2012 году скорую в Orleans Parish Prison вызывали 600 раз, больше половины из пациентов были жертвами насилия — это означает, что там кого-то калечили почти каждый день. Именно тогда ее признали худшей тюрьмой в стране.

Побег 16 мая 2025-го произошел в Центре правосудия, который открылся через дорогу от высотки следственного изолятора в 2015 году, однако там царили те же порядки, что и в других блоках.

Заключенные запугали сотрудника

Сразу же после начала расследования начали выясняться самые странные обстоятельства. Прежде всего оказалось, что беглецы сумели расшатать и открыть раздвижные двери своих камер, однако сигнализация не сработала, а сотрудники этого не заметили. Далее они более 20 минут вскрывали дверь той самой камеры, через которую сбежали. Этого тоже никто не увидел.

Более того, вода в той самой камере была отключена, и когда заключенные оторвали от стены санитарный блок, потопа не случилось. Побег заметили только через семь часов.

«Почти невозможно, чтобы кто-то выбрался из этой тюрьмы без посторонней помощи», — Сьюзан Хатсон, шериф округа Орлеан.

И помощники действительно были — как добровольные, так и не очень. В первую очередь выяснилось, что воду в стояке отключил сотрудник тюрьмы, которого беглецы припугнули ножом.

В блоке не было ни одного охранника, а за камерами наблюдения следила одна гражданская сотрудница. Правда, следила не очень внимательно: в момент побега она отошла от мониторов, чтобы поесть. Также утверждается, что, даже обнаружив что-то странное, она не сообщила об этом администрации. В любом случае беглецы более часа хозяйничали в Центре правосудия, вскрыли свои камеры, камеру, через которую сбежали, и успели пробить дыру в стене. Ничего этого тюремщики не заметили. Или сделали вид, что не заметили.

В ночь побега в Orleans Parish Prison находилось четыре офицера и 36 сотрудников. Вообще, долгое время систему охраны, которая была основана на видеонаблюдении, называли передовой. После побега выяснилось, что тюрьма была укомплектована охранниками только на 60 процентов.

Родственники и друзья заключенных знали о готовящемся побеге

Через несколько дней после побега полиция начала задерживать пособников беглецов. В основном пособниц. 22 мая арестовали 30-летнюю Кейси Смит. Женщина призналась, что вместе с 32-летней Кортни Харрис подвозила сбежавших Джермейна Дональда и Лео Тейта.

В тот же день арестовали 59-летнюю Конни Уиден. Она перевела Дональду деньги через мобильное приложение. Перед этим под стражу взяли Корвантай Батист. Она общалась с 19-летним беглецом Кори Бойдом до побега по телефону, а после обеспечила его продуктами. Преступник приходится ей внуком.

В субботу 24 мая арестовали 18-летнюю Патрисию Ванбюрен и 27-летнюю Тишанею Рэндольф. Они, как выяснилось, вывезли преступника Лентона Ванбюрена из Луизианы в другой штат. В тот же день арестовали и Ленику Ванбюрен — сестру беглеца. Мужчина сообщил ей о готовящемся побеге и попросил ждать в машине недалеко от тюрьмы.

Особенно примечательно, что Леника тем же вечером забрала из другой тюрьмы вышедшую на свободу мать. А потом отправилась за братом в Новый Орлеан.

Всего на данный момент задержано 11 сообщников беглецов. Среди них — один заключенный, помогавший им внутри тюрьмы, и отключивший воду в камере сотрудник.

Полиции удалось поймать уже восемь беглых преступников

Все сбежавшие дожидались в Orleans Parish Prison судов по своим делам. Четверо из них обвиняются в убийствах, один в покушении. Остальные также были арестованы по тяжким статьям, связанным с насилием. Через десять дней после побега удалось вернуть в камеры восьмерых уголовников. На свободе остаются 28-летний Деррик Гроувс и 33-летний Антуан Масси. Первый был признан виновным в двойном убийстве, второй обвиняется в домашнем насилии и угоне.

После расследования от службы отстранили трех сотрудников, которых признали непосредственно виновными в халатности. Кроме того, выяснилось, что замки на дверях камер, которые удалось довольно легко сломать беглецам, были неисправны.

Участвовали в организации побега чуть ли не все сидельцы блока. В частности, для того чтобы пропилить стену в камере, заключенные использовали переделанные в пилы триммеры из парикмахерской. После побега оставшиеся заключенные вернули на место унитаз с раковиной, чтобы случившееся как можно дольше не заметили.

Они же обеспечили беглецов полотенцами и одеялами, которые были переброшены через колючую проволоку. В общем, о готовящейся акции знало множество людей в самой тюрьме и за ее пределами. Каким образом все это ускользнуло от администрации — остается только гадать.

«Как я и обещала в начале расследования, мы привлечем к ответственности абсолютно всех, кто каким-либо образом способствовал побегу», — Лиз Мюррел, генеральный прокурор Луизианы.

Многие представители властей испугались за свои жизни

В Orleans Parish Prison были большие проблемы по всем направлениям, как и почти всю ее историю: слишком много заключенных, слишком мало сотрудников и даже замки на дверях камер в относительно новом блоке были сломаны.

Шериф округа Орлеан Сьюзан Хатсон уже заявила, что берет на себя полную ответственность за случившееся, и пообещала исправить все недочеты в работе тюрьмы. Правда, для этого бюджет придется увеличить с 68 миллионов долларов до 150, причем в пять миллионов обойдутся только новые замки на двери камер. А еще нужно нанять как минимум 150 новых сотрудников, чтобы полностью обеспечить безопасность тюрьмы.

О собственной безопасности и безопасности своей семьи пришлось переживать и окружному прокурору Джейсону Уильямсу. Именно он в 2018 году отправил за решетку Деррика Гроувса.

«Мы с коллегами пришли на работу сегодня утром, а это в двух шагах от тюрьмы, и не имели ни малейшего понятия, что нужно быть на чеку. Это просто непростительно», — Джейсон Уильямс, окружной прокурор Орлеана, интервью CNN 16 мая 2025 года.

Прокурору пришлось срочно эвакуировать семью из города. Пока маршалы США и ФБР пытаются поймать оставшихся беглецов, а полиция города кается перед властями штата и жителями Нового Орлеана, остальные американцы задаются вопросом:

«Почему этот грандиозный побег случился только сейчас?»

Судя по результатам расследования, остаются сидеть в Центре правосудия городской тюрьмы только самые ленивые.