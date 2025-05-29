Зачем СССР заставил ООН признать Израиль

В создании независимого государства Израиль СССР принял активное участие. Таким образом в Москве думали заполучить на карте мира ещё одну территорию, в которой бы процветал социализм, и полностью зависимую от страны-победителя фашизма. Но ситуация вышла из-под контроля…

Народ без государства

В Советском Союзе «еврейский вопрос» стоял всегда остро. А усугубился он националистическими настроениями в масштабах всей планеты после окончания Второй мировой войны. На фоне геноцида, устроенного нацистами, лидеры мировых держав попытались решить проблему, естественно, не забывая о своих интересах. Так, Иосиф Сталин планировал сделать из нового государства сателлита СССР.

Евреи считали своей исторической родиной Палестину, а поэтому и мечтали о создании собственного государства именно на её земле. Тем более, что у этой территории к моменту завершения Второй мировой войны отсутствовал международный юридический статус. До 1948 года действовал британский мандат на управление территорией страны, что Сталина не устраивало. Поэтому он, решив умалить внешнеполитические возможности Великобритании и её союзников из арабских стран, ввязался в проект по созданию Израиля.

В период военного конфликта Палестина стала точкой притяжения нелегальных еврейских иммигрантов. Кроме того, с начала прошлого столетия в этой стране проживали свыше полумиллиона арабов-мусульман и более 70 тысяч христиан.

Рост численности еврейского населения привёл к тому, что Великобритания оказалась вынуждена отказаться от мандата на владение Палестиной. И уже к 1947 году число евреев по сравнению с первым десятилетием XX века увеличилось более чем в 10 раз. Данная ситуация беспокоила представителей ООН, но что с ней делать в организации не знали.

В чью пользу?

Обсуждалась идея создания в Палестине мультиэтнического государства по примеру Ливана, но США и СССР выступили за разделение страны на два самостоятельных субъекта внешней политики. Против этого выступала Великобритания вместе со всеми арабскими и мусульманскими странами-членами ООН.

Вопрос создания еврейского голосования вынесли на голосование. Для его решения по проекту СССР и США требовалось минимум две трети голосов от общего числа стран, входивших на тот момент в ООН.

В итоге советско-американскую идею поддержали 33 государства, а пять стран советского блока сыграли в этом голосовании решающую роль.

В мае 1948 года Израиль формально заявил о себе как о независимом государстве. Советский Союз же стал первой страной, установившей с ним дипломатические отношения.

Практически сразу после провозглашения независимости Израиля началась арабо-израильская война. В ней СССР занял сторону евреев, начав оказывать серьёзную военную поддержку Израилю.

Но всё же всецело влиять на внутреннюю и внешнюю политику нового государства у СССР не получилось. В большей степени это удалось США. Единственное, чего добился Иосиф Виссарионович, так это ослабление роли Великобритании в регионе.