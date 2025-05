30 мая: какие праздники отмечают в России и в мире

30 мая в России празднуют День окрошки — повод в очередной раз поспорить, «на квасе или на кефире». Кроме того, поздравления с профессиональным праздником сегодня принимают сварщики. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 30 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 30 мая

День окрошки в России

Кажется, если у русской души и есть кулинарный тотем на лето, то это — окрошка. Холодная, освежающая, с хреном или без, на квасе или кефире — она появляется на столе, как только температура переваливает за +20°C . В ее честь в последние годы появился и уже прижился неофициальный праздник — День окрошки. Дата приурочена к началу массового спроса на этот суп — спаситель от жары. Считается, что первое упоминание окрошки в письменных источниках относится к XIX веку, но, по сути, блюдо куда древнее — у крестьян были свои версии еще в допетровские времена.

День сварщика в России

Без сварщика не появятся ни дом, ни мост, ни даже металлическая лавочка у подъезда. В последнюю пятницу мая в России отмечают профессиональный праздник те, кто умеет скреплять металлы лучше, чем большинство людей — отношения. Сегодня сварщиками работают десятки тысяч человек по всей стране, такие специалисты нужны и промышленным гигантам, и в небольших частных мастерских. Работа эта не из простых: она требует точности, аккуратности и устойчивой нервной системы, — и спрос на сварщиков стабильно высокий.

Международный день картофеля

Если бы проводили конкурс «Овощ, который всех спасал», у картофеля были бы максимальные шансы взять Гран-при. Именно поэтому 30 мая Организация Объединенных Наций по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (ФАО) предложила отмечать Международный день картофеля. Цель праздника — напомнить, что этот корнеплод играет ключевую роль в борьбе с голодом, особенно в развивающихся странах. Сегодня картофель выращивают в более чем 150 государствах, а каждый год в мире собирают около 370 миллионов тонн клубней.

Какие праздники и памятные даты отмечают 30 мая в других странах

День «В моем ведре дырка» — США. Это не шутка, у американцев и правда есть праздник с таким названием и посвящен он… Вообще-то, никто точно не знает чему. Одни считают, что день связан с популярной кантри-песней Хэнка Уильямса My Bucket's Got a Hole in It, другие — что это философская аллегория нашей неидеальной жизни. Возможно, эта дата — повод задуматься о том, чего нам не хватает, чтобы «зачерпнуть» счастья: то ли ведро не то, то ли в нем, как обычно, дырка.

День Канарских островов — Испания. Главный региональный праздник на Канарах. Дата отсылает к 1983 году, когда вступил в силу автономный статус архипелага в составе Испании. С тех пор праздник стал не просто днем флагов и официальных речей, а настоящим фестивалем островной идентичности. На улицах проходят парады в национальных костюмах, звучит традиционная музыка, готовят блюда местной кухни — например, знаменитые картофельные папас арругадас с пикантным соусом мохо.

День короля Прачадипока — Таиланд. 30 мая в Таиланде вспоминают короля Раму VII, более известного как Прачадипок, — монарха, при котором страна сделала первый шаг от абсолютной монархии к конституционной. Хотя его правление длилось всего девять лет (1925–1935), влияние оказалось долгосрочным: именно при нем в 1932 году в стране произошла бескровная революция, положившая начало современному политическому устройству Таиланда. Прачадипок не пытался удерживать трон силой и добровольно отрекся от власти. В Таиланде его до сих пор уважают за благородство и стремление к прогрессу.

День посадки деревьев — Гондурас. Национальная инициатива, которая с 1970-х годов стала частью экологической политики страны. Тропические леса Гондураса страдают от вырубки и пожаров, и власти решили бороться с этим не только законами, но и символическими датами. В этот день школьники, волонтеры и госслужащие массово выходят на высадку молодых деревьев по всей стране.

Религиозные праздники 30 мая

День памяти преподобной Евфросинии Московской

30 мая Русская православная церковь чтит память преподобной Евфросинии Московской — в миру княгини Евдокии Дмитриевны, супруги князя Дмитрия Донского. После смерти мужа она фактически приняла на себя управление Московским княжеством. Она считалась одной из самых образованных женщин своей эпохи, участвовала в строительстве храмов и покровительствовала монастырям. В конце жизни Евдокия приняла монашество под именем Евфросиния и провела свои последние дни в Зачатьевском монастыре, где и скончалась в 1407 году. Среди верующих она считается образцом женского благочестия, мудрости и терпения.

День памяти святой Жанны д'Арк (католический)

30 мая католический мир вспоминает одну из самых ярких фигур своей истории — святую Жанну д'Арк. В этот день в 1431 году ее сожгли на костре в Руане по обвинению в ереси. Ей было всего 19 лет. Жанна д'Арк — национальная героиня Франции, простая крестьянская девушка, утверждавшая, что слышит «голоса святых». Под их предводительством она возглавила французскую армию и переломила ход Столетней войны, приведя дофина Карла VII к коронации. Спустя 25 лет после казни ее оправдали, а в 1920 году канонизировали.

Во Франции День Жанны д'Арк — не просто религиозный праздник. Это часть национального самосознания. В Руане, Орлеане и Париже, помимо религиозных месс, проходят выставки, исторические реконструкции и шествия. Впрочем, даже без парадов образ Орлеанской девы продолжает вдохновлять многих — от художников до феминистских активисток.

Народные праздники и приметы 30 мая

Евдокия Свистунья

30 мая в народе называли днем Евдокии Свистуньи. Считалось, что в этот день ветер может налететь с особой силой, закружить пыль на дорогах и нагнать тучи. Отсюда и прозвище — Свистунья.

Приметы

Дождь 30 мая — к обилию грибов в июле.

Много ряски на воде — лето будет теплым, но сырым.

Гром гремит — жди богатого урожая орехов.

Птицы низко летают — возможны осадки.

Если в этот день сухо и безветренно — в июне будет жара.

Какие исторические события произошли 30 мая

1416 год — Чешского мыслителя и соратника Яна Гуса Иеронима Пражского сожгли на костре по решению инквизиции.

— Чешского мыслителя и соратника Яна Гуса Иеронима Пражского сожгли на костре по решению инквизиции. 1498 год — Христофор Колумб отправился в свое третье путешествие к берегам Нового Света.

— Христофор Колумб отправился в свое третье путешествие к берегам Нового Света. 1527 год — в Марбурге основан университет — один из старейших протестантских вузов Европы.

— в Марбурге основан университет — один из старейших протестантских вузов Европы. 1574 год — Генрих III взошел на французский трон, позже он станет последним королем из династии Валуа.

— Генрих III взошел на французский трон, позже он станет последним королем из династии Валуа. 1593 год — в Лондоне убит драматург Кристофер Марло; по одной из теорий — это была инсценировка, а сам он стал писать под именем Уильям Шекспир.

— в Лондоне убит драматург Кристофер Марло; по одной из теорий — это была инсценировка, а сам он стал писать под именем Уильям Шекспир. 1594 год — первое русское посольство отправилось в Персию во главе с князем Александром Звенигородским.

— первое русское посольство отправилось в Персию во главе с князем Александром Звенигородским. 1712 год — в Санкт-Петербурге началось строительство каменного Петропавловского собора.

— в Санкт-Петербурге началось строительство каменного Петропавловского собора. 1805 год — генерал Платов заложил Новочеркасск как новую столицу донского казачества.

— генерал Платов заложил Новочеркасск как новую столицу донского казачества. 1896 год — во время торжеств в честь коронации Николая II на Ходынском поле в Москве произошла давка.

— во время торжеств в честь коронации Николая II на Ходынском поле в Москве произошла давка. 1982 год — Испания стала 16-м членом НАТО.

— Испания стала 16-м членом НАТО. 1999 год — в результате давки в подземном переходе в центре Минска погибли по меньшей мере 53 человека.

Дни рождения и юбилеи 30 мая

В 1814 году родился Михаил Бакунин — философ, идеолог анархизма, один из самых известных русских революционеров.

— философ, идеолог анархизма, один из самых известных русских революционеров. В 1846 году родился Карл Фаберже — ювелир русского императорского двора, автор знаменитых пасхальных яиц.

— ювелир русского императорского двора, автор знаменитых пасхальных яиц. В 1859 году родился Пьер Жане — французский психолог, один из пионеров психоанализа и теории подсознательного.

— французский психолог, один из пионеров психоанализа и теории подсознательного. В 1896 году родился Говард Хоукс — американский кинорежиссер, классик Голливуда, обладатель «Оскара» («Джентльмены предпочитают блондинок»).

— американский кинорежиссер, классик Голливуда, обладатель «Оскара» («Джентльмены предпочитают блондинок»). В 1909 году родился Бенни Гудмен — кларнетист, дирижер, один из отцов-основателей джаза.

— кларнетист, дирижер, один из отцов-основателей джаза. В 1934 году родился Алексей Леонов — первый человек, вышедший в открытый космос, дважды Герой Советского Союза.

— первый человек, вышедший в открытый космос, дважды Герой Советского Союза. В 1937 году родился Александр Демьяненко — советский актер, Шурик из комедий Леонида Гайдая.

