Чем наши предки задабривали духов в день Федота Овсяника

В православии вспоминают всех святых отцов семи Вселенских Соборов и многих других христианских святых, известных по именам. Особо можно выделить мученика Феодота Анкирского и семь святых дев-мучениц. В народном календаре это день Федота Овсяника.

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Придет Федот - последний дубовый листок развернет, говорили к этому дню предки славян.

И правда, к этому дню самые последние листья на деревья, в том числе дубы, расправлялись на лето. Интересно, что именно по этому дереву предсказывали урожай овса. Если на дубе много листьев - жди урожай. Была такая примета: чтобы в семье родился мальчик, невеста на свадьбе должна была войти в дом мужа и сказать трижды: "Около двора дубочки, а в дом - сыночки". Под дуб выливали воду после первого купания новорожденного мальчика. Считалось, что так "дерево" наделит его силой и отвагой. Чтобы не болела спина, за пояс затыкали дубовую ветку. А если в доме был больной человек, состригали ноготок и волосы, в ствол дерева их закладывали и забивали отверстие колышком. Верили, что так можно быстрее выздороветь.

В день Федота несли к дубу угощение, чтобы задобрить духов.

В этот день плохой приметой было сидеть незамужней девушке дома одной: замуж не выйдет. Нельзя давать чужим ключи от дома, иначе переезд светит. Плохой приметой было услышать, что кто-то зовет по имени, и обернуться на голос. Считалось, что так могут сглазить недруги, и наступит полоса невезения.

Если в этот день много росы утром - июль будет сухим и жарким. Дождь с грозой пришел - гроз будет много в середине лета. Ветер с севера подул - жди похолодания. Радуга на небе - погода изменится.