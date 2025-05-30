Как «охотники за грешниками» очищали Москву

Москвичи Дмитрий и Вячеслав Сидоровы — яркий пример того, как обычные люди, подверженные чужому влиянию, могут за короткое время превратиться в безжалостных убийц. В 2013 году в Москве и Раменском районе они совершили шесть жестоких убийств, искренне полагая, что избавляют общество от «грешников» и очищают мир от скверны.

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Братья с активной позицией

Дмитрий и Вячеслав Сидоровы родились и выросли в Москве, в обычной рабочей семье. Несмотря на разницу в восемь лет, братья с детства были очень близки. Они выбрали одну профессию — оба работали сборщиками мебели. Их также объединяло увлечение политикой: они часами вели жаркие дискуссии и регулярно участвовали в митингах.

На одном из митингов в начале 2000-х Дмитрий и Вячеслав познакомились с Геннадием Славновым, жителем Подмосковья. Он тоже был политически активным человеком и причислял себя к диссидентам. Славнов был «ветераном» политических акций, в которых участвовал еще со времен Ельцина. Новый знакомый, разменявший уже четвертый десяток, быстро завоевал авторитет у братьев, которые были значительно моложе его.

Дружба между братьями и Славновым только крепла. Спустя пару лет Геннадий переехал из своего подмосковного поселка в московскую квартиру Сидоровых, расположенную в районе Орехово-Борисово на юге Москвы. В столице он оставил политическую деятельность, но зато увлекся религией. Славнов примкнул к одной из сект и начал регулярно посещать собрания ее адептов.

Появление «учителя»

Очевидно, такая жизнь не пошла Славнову на пользу. В начале 2013 года он начал вести себя странно, а затем объявил, что он — мессия. Как позже выяснили следователи, к этому выводу его подтолкнули голоса, которые он слышал в своей голове. Эти же голоса сообщили Геннадию, что его предназначение — избавлять мир от грешников. К ним он относил всех, кто выпивал, курил, сквернословил, мусорил или носил черную одежду.

Очень скоро идеями новоявленного гуру прониклись и недалекие братья Сидоровы. Именно их руками сумасшедший сектант решил бороться со скверной. Дмитрий и Вячеслав брали ножи и вечером ходили по улицам, выискивая подходящих под описание учителя прохожих.

Братья нападали только на мужчин, руководствуясь странной логикой. По их убеждению, женщины были нечистыми существами, но при этом недостойными их внимания. Убивая мужчин, братья тем самым причиняли страдания и греховным женщинам, которые оставались без поддержки после гибели своих мужей или отцов.

Охота не грешников

Первое преступление братья совершили 8 марта 2013 года. В тот вечер они гуляли по городу вместе со Славновым, который указал им на двух мужчин, распивающих алкоголь в подземном переходе. Сидоровы напали на них и убили, использовав ножи. В переходе не оказалось камер видеонаблюдения, свидетелей тоже не нашлось, поэтому следствие не смогло выйти на след убийц.

В конце марта Славнов и братья Сидоровы снова вышли на «охоту». На улице Михайлова на юго-востоке Москвы они напали на двух мужчин. Нанеся множество ножевых ранений, преступники скрылись, оставив жертв истекать кровью на тротуаре. К счастью, прохожие вовремя обнаружили пострадавших и вызвали скорую помощь. Обоих удалось спасти.

Меньше повезло 32-летнему Андрею Полину, который встретил маньяков 2 мая 2013 года — он погиб на месте. 14 мая того же года Вячеслав и Дмитрий, вооружившись длинными ножами, направились к 26-й водонапорной станции «Мосэнерго». С неизвестной целью братья проникли на территорию объекта, где их зафиксировали видеокамеры.

Один из охранников отправился к нарушителям, чтобы прогнать их, но назад так и не вернулся. Спустя некоторое время его напарник отправился на поиски и нашел коллегу мертвым. Экспертиза показала, что мужчина погиб от множественных ножевых ранений в грудь и шею. Сидоровы действовали аккуратно, не оставив после себя никаких улик. Из-за низкого качества видеозаписей их лица различить не удалось.

Но Вячеслав и Дмитрий, узнав из новостей, что их действия попали на видео, сильно испугались. Хотя в сводках не было подробностей, они решили залечь на дно. Два месяца братья не выходили на «охоту», но в июле 2013 года Геннадий Славнов потребовал от них продолжить миссию.

Их духовный наставник указал на Эльмира Мамедова, жившего с ними в одном дворе. По мнению Славнова, тот был неисправимым грешником и заслуживал смерти. Братья выследили Мамедова вечером на улице Маршала Захарова и зарезали его.

Сразу после этого Славнов отправил их в поселок Ильинский в Раменском районе Подмосковья. Там, 13 июля, они напали на местного жителя, который просто направлялся от своего дома к реке, чтобы искупаться. Судмедэксперты насчитали на теле жертвы 16 ножевых ранений.

Арест и попытки побега

Это убийство стало последним в череде преступлений «охотников за грешниками». Камеры видеонаблюдения в Москве зафиксировали их лица, и 14 июля 2013 года Вячеслава и Дмитрия Сидоровых задержали. Младший из братьев, Вячеслав, сразу смирился со своей участью, но старший, Дмитрий, в день ареста попытался бежать прямо из кабинета следователя.

Преступник попытался совершить неожиданный акробатический трюк — выпрыгнул в окно со скованными руками. Но до земли было слишком далеко, и Дмитрий сломал обе ноги. Его доставили в тюремную больницу, а на допросы он уже приходил на костылях. Даже в таком состоянии он Дмитрий не оставлял мысли о побеге.

Во время одной из перевозок в медучреждение он сумел отогнуть костылем решетку в автозаке. К счастью, конвоиры вовремя заметили его действия и предотвратили очередную попытку бегства. После этого случая Дмитрия Сидорова взяли под усиленный надзор. Больше ему не давали ни единого шанса на побег.

Домашний арсенал Сидоровых

В ходе следствия в квартире у братьев провели обыск. У них нашли более 40 единиц холодного оружия, заводского и кустарного происхождения. Особенно поразили следователей длинные ножи, рукоятки которых для удобства были обмотаны толстым слоем скотча. Именно их использовали маньяки для расправы над своими жертвами. Каждый из таких клинков мог пробить человеческое тело насквозь.

В квартире братьев также обнаружили самодельный манекен. На нем Дмитрий и Вячеслав отрабатывали удары ножами и топорами. Макет человеческого тела в натуральную величину они соорудили из скотча и полиэтиленовой пленки. На допросах преступники рассказали, что отрабатывали нападения на время. Они всегда старались уложиться в 15 секунд.

С марта по июль 2013 года Сидоровы убили шестерых человек и тяжело ранили еще двоих. Они не гнались за материальной выгодой, лишь изредка забирая у жертв мобильные телефоны. Следователей поразило то, что убийц совершенно не смущала перспектива получить максимальное наказание. Они не только признались в шести убийствах, но и заявили, что совершили более тридцати убийств в Москве и области. Но подтвердить эти заявления следствию так и не удалось.

Суд и приговор

Старший из братьев, Дмитрий, пытался во всем взять вину на себя, выгораживая младшего. Он утверждал, что брат не участвовал в двух из шести убийств, пытаясь снять с Вячеслава часть обвинений. Братья также выдали следствию своего духовного наставника — Геннадия Славнова. Гуру задержали, но уже на первом допросе стало очевидно, что он не в себе. Славнова направили на судебно-психиатрическую экспертизу, которая подтвердила: он не способен отвечать за свои действия. Чтобы исключить ошибку, его обследовали повторно, но диагноз остался прежним.

На суде Славнов вел себя как настоящий сумасшедший — размахивал руками, истерично хохотал и кричал. Он отказывался выполнять требования судьи и периодически ложился прямо на скамью. В конце первого заседания Геннадий внезапно достал откуда-то лезвие и попытался порезать себя. Но конвой мгновенно среагировал и успел отобрать у него бритву. Откуда она оказалась у Славнова, так и не удалось выяснить.

19 февраля 2016 года суд приговорил 56-летнего Геннадия Славнова к принудительному лечению в психиатрической клинике. Братья Сидоровы тоже пытались симулировать безумие, но у них ничего не получилось. В апреле 2016 года суд присяжных признал 42-летнего Дмитрия и 34-летнего Вячеслава Сидорова виновными. Их приговорили к пожизненному лишению свободы. Отбывать срок «охотники на грешников» отправились в колонию особого режима «Вологодский пятак». Кроме того, суд обязал их выплатить компенсацию семьям погибших в размере 13,5 миллионов рублей.