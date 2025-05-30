Самоед отправился в путешествие без своих хозяев

Необычный инцидент произошел 28 мая в Нижегородской области. Хозяйка животного во время разгрузки багажа не заметила, как питомец запрыгнул обратно в вагон. Двери захлопнулись, и пес породы самоед отправился в путь.

Испуганную собаку после высадки пассажиров на станции Тепло-Троицкая обнаружила билетный кассир, сообщает портал ИА "Время Н".

Женщина последовала инструкциям и приняла все необходимые меры для помощи животному. Пес по кличке Рони успел доехать до станции Сережа.

Сотрудники железной дороги выяснили, где находятся владельцы собаки. Следующим рейсом самоеда доставили обратно на станцию.

Там Рони опять встретился со своими хозяевами.