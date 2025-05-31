Чем отличается дыхание современных людей от дыхания людей начала XX века

В начале XX века большинство людей жили в сельской местности или небольших городах, где воздух был чище, несмотря на угольный дым ранней индустриализации. Исследования, такие как работа историка Алена Корбена о восприятии воздуха в XIX–XX веках, показывают, что тогдашние люди дышали глубже и медленнее, особенно в деревнях.

© Русская семерка

Их образ жизни — физический труд, отсутствие хронического стресса и меньшая зависимость от технологий — способствовал более естественному дыхательному ритму. Частота дыхания в покое, по данным физиологических исследований того времени, составляла около 12–16 вдохов в минуту, что близко к оптимальному для здорового обмена кислорода.

Современный человек, напротив, дышит чаще и менее глубоко. Средняя частота дыхания в покое, согласно исследованиям Journal of Applied Physiology (2018), выросла до 16–20 вдохов в минуту. Почему? Во-первых, стресс. Постоянные уведомления, плотный график и городская суета активируют симпатическую нервную систему, заставляя нас дышать поверхностно, через грудь, а не диафрагму. Исследование Корнельского университета (2021) показало, что хронический стресс у 60% городских жителей вызывает гипервентиляцию, снижая уровень углекислого газа в крови и нарушая кислородный баланс.

Во-вторых, воздух изменился. В начале XX века загрязнение воздуха было локальным — угольные заводы, дым от печей. Сегодня, по данным ВОЗ (2023), 90% населения планеты дышит воздухом с повышенным содержанием PM2.5 (мелких частиц). Это заставляет лёгкие работать интенсивнее, фильтруя токсины, что может приводить к хроническим заболеваниям, таким как астма. В 1900 году астма была редкостью, а сегодня, согласно The Lancet (2022), ею страдают 339 миллионов человек. Современные лёгкие буквально сражаются с городской средой.

Физическая активность тоже играет роль. Люди начала XX века больше двигались — крестьяне работали в поле, рабочие на заводах. Это способствовало глубокому диафрагмальному дыханию, укрепляющему лёгкие. Сегодня сидячий образ жизни, по данным American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (2020), сокращает объём лёгких на 10–15% у офисных работников. Мы дышим мельче, а гаджеты и плохая осанка только усугубляют проблему, ограничивая движение диафрагмы.

Но есть и светлые стороны. Современные люди осознаннее относятся к дыханию. Йога, медитация и дыхательные практики, такие как метод Бутейко, набирают популярность, помогая восстанавливать глубокое дыхание. В начале XX века такие практики были редкостью, доступной лишь элите или энтузиастам. Сегодня, согласно исследованию Frontiers in Psychology (2023), регулярные дыхательные упражнения снижают уровень стресса у 70% практикующих.