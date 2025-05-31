«Сталин в плену у Гитлера»: что фюрер обещал сделать с «вождем народов»

Адольф Гитлер никогда не ставил целью полный захват территории СССР. Он планировал лишь выйти на рубеж Архангельск – Киров – Казань и дальше вниз по Волге до Каспийского моря. По его мнению, оставшийся кусок Советского Союза никогда бы не смог составить конкуренции Германии на международной арене. А вот с национальным лидером – Сталиным – следовало бы разобраться раз и навсегда. Так что же думал сделать Гитлер лично с Иосифом Виссарионовичем?

Будущее СССР

Захваченные территории в Третьем Рейхе не хотели целиком и полностью включать в состав Германии. «Исконно» немецкими землями должны были стать только Крым и Лапландия. В Прибалтике, Закавказье и на Северном Кавказе планировалось создать «национальные государства» – формально независимые, но на самом деле подконтрольные германскому правительству. Таким образом была бы достигнута главная цель – крах русской государственности.

В ходе военных действий изначально ставка делалась на русские «национальные» и «освободительные» армии с пленными советскими генералами или белоэмигрантами во главе. Фашистские военачальники старались идти по пути наименьшего сопротивления и постоянно находились в поисках способа, который бы позволил облегчить им победу. Но данный вариант оказался не таким уж и идеальным, так как пленные советские генералы и офицеры ненавидели белоэмигрантов, а те отвечали им взаимностью. Выступать медиаторами в этом идеологическом конфликте немцы даже не думали. Копошиться в «грязном белье» «восточных варваров» они считали недостойным для себя занятием.

Будущее Сталина

Тогда напрашивается ещё один вариант развития событий – заключение мира с СССР, своего рода второе издание Брестского мира 1918 года. Тем более, что предпосылки для этого уже были. Так, Иосиф Сталин после подписания пакта о ненападении произнёс тост за здоровье «великого вождя немецкого народа Адольфа Гитлера». Не остался «неблагодарным» и фюрер.

Министр иностранных дел Третьего рейха Иоахим Риббентроп подчёркивал – мол, Гитлер всегда с уважением отзывался о Сталине и даже обещал после своей победы предоставить ему в полное распоряжение один из лучших замков в Германии. Правда, Риббентроп об этом заявил в 1943 году, когда наметился коренной перелом в ходе войны. В такой ситуации трудно не отметить уникальные лидерские качества оппонента, под руководством которого СССР не только оправился в кратчайшие сроки от тяжелейших поражений, но и дал отпор противнику. А вот что было бы с Иосифом Виссарионовичем, попади он в плен к Гитлеру в первые месяцы войны, стоит только догадываться...