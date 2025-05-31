Вопрос о том, на каком языке говорили древние правители Киевской Руси, волнует многих исследователей. Однозначно на него ответить пока не удаётся, так как источников, способных пролить свет на этом, сохранилось мало. Выдвигается несколько версий.

И так понятно!

«Остромирово Евангелие» – наиболее древний литературный памятник Руси, дошедшим до наших дней. Но и он является копией, сделанной 1056-1057 годах неким дьяком Григорием с неизвестного оригинала.

Написано «Остромирово Евангелие» на старославянском языке, на котором, как утверждают учёные, в быту жители Киевской Руси не общались. Он являлся «благородным» литературным языком. Назвать такое наречие нельзя ни русским, ни украинским. В нём встречаются лексемы, грамматические формы, частицы, приставки, окончания из обоих, а также болгарского и некоторых других языков южных славян.

Вещий Олег

Скорее всего, в повседневной жизни население общалось с помощью просторечного варианта древнейшего праславянского языка. Но киевские князья, будучи людьми образованными, знали оба варианта языка. Кроме того, владеть они могли и языками, на которых говорили их предки. Например, Олег, известный как Вещий, являясь потомком представителей обрусевших скандинавских племён, вполне мог общаться на некоторых скандинавских диалектах.

Княгиня Ольга

Княгиня Ольга, первая принявшая христианство на Руси, знала греческий и латинские языки. С учётом роли, которую религия играла в то время, перед крещением ей требовалось хорошо изучить христианское учение. Сделать же это можно было только с помощью священных книг, написанных как раз на греческом или латыни.

Князь Владимир

В период правления Владимира Святославича в X веке развитие получил литературный старославянский язык, который был нужен для перевода церковных книг на славянский.

А из «Повести временных лет» можно узнать, что женой Владимира являлась византийская царевна Анна. Она говорила на греческом, поэтому этот язык мог также понимать и её супруг. Для заключения торговых договоров и поддержания дипломатических отношений князь Владимир просто обязан был свободно общаться на некоторых диалектах, распространённых у соседних с русичами племён.