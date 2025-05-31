Кто на самом деле был прототипом героя из «Ворошиловского стрелка»

В свое время фильм Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок» получил множество престижных премий и наград и стал одним из лучших в истории российского кино. При этом далеко не все знают, что основой картины стали реальные события.

© Кадр из фильма

Женщина по средам

Так называлась повесть Виктора Пронина — известного публициста и журналиста, работавшего в редакции журнала «Человек и закон» и написавшего немало детективных произведений. Кстати, по его книгам был снят не только «Ворошиловский стрелок», но и сериалы «Гражданин начальник» и «Женская логика». Что касается фильма Говорухина, то в основу сценария положена история Дмитрия Данилова, произошедшая в столице в конце 1980-х годов.

Любовь с первого взгляда

История знакомства Дмитрия и Ольги и впрямь была достойна стать сюжетом романа. Парень вступился за незнакомую девушку, к которой на улице приставали хулиганы. Дмитрий проводил Ольгу домой и с этого началась история их любви. Вскоре парень ушел в армию и попал в Афган. Ольга обещала его дождаться и регулярно писала письма. Но незадолго до дембеля связь с возлюбленной прервалась.

Последнее письмо

Вернувшись на гражданку Дмитрий навестил родителей Ольги и от них узнал страшную правду — девушка покончила с собой. Все, что от нее осталось — прощальное письмо, которое родители не решились отправлять парню в армию, а отдали лично в руки. Тогда же выяснились и обстоятельства случившегося. Однажды, возвращаясь домой, девушка подверглась нападению хулиганов. Те жестоко избили, изнасиловали и ограбили Ольгу. Она обратилась в милицию, но заявление у нее не приняли, обвинив девушку в «провокации» и в том, что она гуляла одна поздно вечером.

Месть

Тогда Дмитрий решил мстить. Правда, он не знал, кто именно обидел его возлюбленную, а потому, вооружившись самодельной шипованной дубинкой, объявил войну всем хулиганам. Начать же решил с района Строгино, где и пострадала Ольга. Его первой жертвой стал некий Юрий Капитонов, сын местного прокурора, отъявленный негодяй, которому не раз предъявлялись обвинения в ограблении и групповом изнасиловании. Но, благодаря папе, он всегда выходил сухим из воды. В этот раз не ему повезло — в драке с Дмитрием Юрий лишился глаза и нескольких зубов.

Под давлением влиятельного папаши милиция начала расследование. А Дмитрий продолжил мстить — заявления от бандитов поступали регулярно. К моменту поимки на счету Дмитрия было два трупа и несколько изувеченных хулиганов. На суде вину свою он не отрицал и даже с гордостью рассказывал о нападениях. За что и получил 15 лет «строгача». После отсидки следы Данилова теряются. Согласно одним источникам, он ушел в монастырь, по другим — уехал в глухую деревушку на Алтае, где живет и по сей день…