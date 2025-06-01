Какое оружие создали нацисты, но боялись его применять

В 1936 году немцы втайне от Франции и Великобритании создали крайне смертоносный газ табун, а в 1938-м синтезировали зарин и зоман — газы в миллионы раз ядовитее самого страшного химоружия Первой мировой иприта.

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Несмотря на это, нацистская Германия не решилась применять его в ходе Второй мировой войны. В интервью «Ленте.ру» военный историк Евгений Белаш объяснил это несколькими причинами.

В начале Второй мировой войны вермахт сделал ставку на блицкриг, всего за несколько недель разгромив в 1940 году армию Франции, считающуюся сильнейшей на континенте. Германские войска захватывали позиции противника раньше, чем могли подвезти свое отравляющее оружие и должным образом подготовить его к использованию.

«Потом, когда в СССР блицкриг провалился и началась война на истощение, у союзников выявилось огромное превосходство в авиации. Люфтваффе несло огромные потери при попытках наносить ответные бомбовые удары», — Евгений Белаш, историк.

После стратегического поражения под Москвой у Берлина имелись планы использования химического оружия против Красной армии.

Предостережение Черчилля Гитлеру

В марте 1942 года глава правительства и нарком обороны СССР Иосиф Сталин сообщил премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю, что, по сведениям советской разведки, в ходе предстоящего весенне-летнего наступления вермахт может применить на Восточном фронте отравляющие газы, выразив пожелание, чтобы англичане передали Советскому Союзу «некоторые недостающие химические средства обороны, а также средства ответного химического удара».

Речь шла о поставке тысячи тонн иприта, тысячи тонн хлора, тысячи тонн гипохлорита кальция и тысячи тонн хлорамина. Также вождь попросил Черчилля выступить с публичным предостережением руководству Третьего рейха.

10 мая 1942 года Черчилль выступил по радио с открытым предупреждением Берлину о неминуемой расплате в случае применения ядовитых веществ против РККА:

«Если мы убедимся, что это новое преступление совершено Гитлером, мы используем наше большое и все возрастающее превосходство в воздухе на Западе для ведения химической войны в самых широких масштабах против военных объектов Германии. Пусть Гитлер выбирает — хочет ли он добавить и это к ужасам воздушной войны».

В Третьем рейхе, где сеть газовых убежищ могла защитить не более 40 процентов населения, со всей серьезностью восприняли слова Черчилля.

«Тогда к химическому оружию относились крайне серьезно. По сути дела, в 20-40-е годы оно выполняло сдерживающую роль атомного оружия 50-х годов», — Евгений Белаш, историк.

В версию, что фюрер не применил химическое оружие во Второй мировой войне из-за того, что сам был отравлен в октябре 1918 года ипритом (и даже на время ослеп), Белаш не верит.

По его словам, история с отравлением Гитлера скорее доказывает, что даже самое сильное химическое оружие не столь смертоносно, как хотелось его создателям, а кроме того, весьма избирательно в применении.

«Иприт быстро смывается теплой водой, потом уязвимые места промываются раствором соды и в общем-то человека довольно легко привести в здоровое состояние. Химическое оружие довольно капризно: оно очень эффективно при определенных условиях, но постоянно требует точного учета окружающей среды. Если сильный ветер или дождь, то газовые снаряды применять трудно, нет ветра или он слабый — газобаллонную атаку провести практически невозможно. Летом нужны одни рецептуры отравляющих веществ, зимой — совершенно другие», — Евгений Белаш, историк.

«В Германии не хватало противогазов»

Кроме того, по словам историка, химическое оружие, как правило, содержалось в жидком виде, и если его заливать в снаряды или ракеты «Фау-1», «Фау-2», то в полете жидкость будет резко бултыхаться и сбивать точность. Поэтому в газовых снарядах отравляющих веществ содержалось не очень много и для значимого эффекта в конце Первой мировой войны выпускали сотни тысяч снарядов.

Учитывая, что точность ракет «Фау» была весьма относительной, а дальняя авиация почти вся выбита, с военной точки зрения Третий рейх к концу Второй мировой войны оказался в безвыходной ситуации.

«Уже осенью 1944 года англо-американская авиация сбрасывала тысячи тонн обычных бомб за один налет. В 20-х и 30-х годах союзники очень тщательно подходили к вопросу защиты от химического оружия, миллионами производя противогазы, в том числе для детей и лошадей (для последних делались специальные накидки и насадки на копыта). В нацистской же Германии из-за морской блокады не хватало каучука для производства резины, то есть для противогазов», — Евгений Белаш, историк.

Белаш рассказал, что немцы были прекрасно осведомлены о том, что уже в конце Первой мировой войны химическая промышленность союзников была развита гораздо лучше и в случае необходимости США могут произвести химоружия гораздо больше и, возможно, гораздо страшнее, чем в Третьем рейхе.

Вторая мировая война показала, что для быстрого уничтожения противника куда лучше подходит не химическое оружие, а зажигательные бомбы или снаряды, в частности напалм.

«Напалм — это сгущенный бензин с различными добавками, который затекает в малейшие щели, выделяет очень ядовитые вещества при сжигании, прилипает к любым поверхностям, в том числе к вертикальным, нанося человеку очень неприятные раны», — Евгений Белаш, историк.

Систему защиты от напалма разработали позднее, во время войны в Корее и Вьетнаме, когда стали создавать специальные порожки, например, у дверей блиндажей, чтобы напалм не мог затечь внутрь.