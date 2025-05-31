«Король гирь»: чем русский силач Петр Крылов шокировал зрителей

Москвич Пётр Крылов вошёл в историю как «король гирь». Действительно, гири – тот «инструмент», с помощью которого ему удавалось наверняка поразить зрителей. Но были в арсенале русского силача и другие приёмчики…

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«Тяжёлое» детство

Отец Петра – Федот – на цирковой арене хоть никогда и не выступал, но старался поддерживать себя в отличной физической форме. Вместе с родителем Пётр с детства занимался на гимнастических кольцах и выжимал тяжёлые утюги. Любил он и цирк. Среди всех артистов кумиром для мальчика стал немец Эмиль Фосс, который рвал цепи грудью, поднимал штангу с сидящими на ней людьми и творил прочие «чудеса».

Крылов окончил мореходное училище, служил штурманом, но тяга к поднятию тяжестей никуда не делась. Однажды он раз и навсегда решил посвятить себя любимому делу. Так Крылов начал выступать на ярмарках, всячески демонстрируя свои физические данные и постепенно оттачивая мастерство.

Сильный и умный

Вскоре его приняли в труппу бродячего цирка. Пётр получил возможность на глазах у изумлённых зрителей подбрасывать гири, рвать цепи, гнуть рельсы, поднимать коней вместе с всадниками, ломать подковы.

Одной левой рукой Крылов выжимал 114,6 килограмма, а разведя руки в стороны, он удерживал в каждой из них по гире весом 41 килограмм! Даже приблизиться к таким показателям никто из его современников не мог.

Но «король гирь» отличался не только выдающейся силой. Он обладал высоким интеллектом, что помогало колко отвечать на комментарии скептически настроенной публики. Например, перед тем, как разбить камень кулаком, Крылов всегда приглашал выйти на арену кого-нибудь из сомневающихся зрителей – для того, чтобы трюк произошёл именно над его головой.

Также Пётр Федотович участвовал в соревнованиях по французской борьбе. В качестве борца он побывал в Ростове-на-Дону, Харькове, Киеве, Воронеже, Тамбове, Саратове, Москве, Полтаве, Петрограде и в сибирских городах.

Скончался же «король гирь» в 1933 году на седьмом десятке.