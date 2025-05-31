Академия Вампу: как советские офицеры создали современную армию Китая

Китай после свержения монархии охватила гражданская война. Между собой сражались сторонники нового политического строя и приверженцы возвращения к старому. Глава китайской национальной партии Гоминьдан Сунь Ятсен видел же будущее Поднебесной в объединении. Но для этого требовалось сформировать сильную армию, которая бы стала надёжной опорой в осуществлении амбициозных планов. Для этого при поддержке Советского Союза была создана военная школа Вампу (Хуанпу).

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По советским лекалам

Изначально на создание академии Москва перечислила в Китай 500 тысяч рублей. В дальнейшем финансовая поддержка также не была прекращена.

Военное образовательное учреждение основали на острове Вампу недалеко от Гуанчжоу. 1 мая 1924 года в академии начались первые занятия. Начальником школы стал преемник Сунь Ятсена – Чан Кайши.

Советские специалисты внесли большой вклад в разработку учебных программ и проведение занятий. Дело в том, что преподавателям из Москвы было чем поделиться с китайскими коллегами. Гражданская война и опыт ускоренного запуска аналогичных школ Красной Армией оказался очень востребован в Вампу.

Основной упор сделали на пехотные курсы, которые длились около полугода. Кроме того, были набраны артиллерийский и сапёрный классы, классы связи и снабжения. Акцент также делался на практические занятия и политпросвещение (курсантам, в частности, преподавалась история революционного движения в России и на Западе). Собственно, данное направление деятельности привело к тому, что в Китае ни одно важное событие или митинг не обходились без участия курсантов Академии Вампу.

Продолжая традиции

Школа существовала на протяжении двух лет. За это время её выпускниками стали около 4 тысяч офицеров, ставших позже основой Национально-революционной армии Гоминьдана (НРА). Многие из тех, кто прошёл курс подготовки в Вампу, заняли высокие посты и должности в Гоминьдане, правительстве Тайване и Китая.

Но с приходом в качестве советника Николай Куйбышева политика ведения действий значительно изменилась, что не пришлось по душе генеральному инспектору НРА. В результате в среде офицеров Вампу произошёл раскол.

После 1937 года школа действовала Цзюцзяне, Ухани, Чунцине и Чэнду, а в 1946 году она превратилась в Офицерскую школу сухопутных войск. После бегства от коммунистов на Тайвань лидеры «группировки Хуанпу» создали академию уже на острове.

Сегодня она продолжает функционировать и считается последовательницей традиций Вампу, готовя, как и сто лет назад, первоклассных офицеров, правда, уже для тайваньской армии.