В Сети вспомнили, как всей семьей путешествовали по СССР на «жигулях»

Ящик тушенки в багажник и — вперед, со всей семьей на месяц на юга. Пользователи соцсетей вспомнили, как путешествовали по Советскому Союзу на «копейке».

Россияне вспомнили в соцсетях, каково это было — купить в СССР машину и путешествовать на ней по всей стране. Обсуждение началось после публикации в группе «Автомобили СССР, России и мира» в в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Автор публикации написал под черно-белым снимком семейства на фоне «Жигулей»: «Новенькая "копейка". Омская область, 1972 год».

В ответ полились воспоминания:

«Мы на этой машине с родителями и в Закарпатье ездили, и на Черное море и на Азовское, и в Прибалтику, и в Белоруссию. Тушенку брали с собой, хлеб, иногда ветчину, сушки, сухарики. Сколько радости принесли нам и машина, и путешествия в ней!»

© Фото: Валерий Христофоров / ТАСС

Другой подписчик группы вспомнил:

«В 1973 году родители купили ВАЗ-2101. Подошла очередь на производстве, где трудились. С 73 года по конец 80-х путешествовали. Объездили, и не один раз, Западную Украину, Белоруссию, прибалтийские республики, Ленинградскую, Псковскую, Калининградскую области. Посещали музеи, местные достопримечательности. В лесу грибы собирали, сушили, мариновали. На отдых, в кемпинг или в лесу. Практически каждые выходные —на базары или ярмарки. Бензин копейки стоил».