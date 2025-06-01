Мифы и правда о Павлике Морозове

История Павлика Морозова использовалась в советской пропаганде для воспитания детей. Его ставили в пример пионерам, ведь мальчик донес на своего отца за «контрреволюционные преступления» и был за это убит кулаками. Современники задаются вопросом: а в чем же геройство ребенка? На родине Павлика Морозова до сих пор жива легенда о нем, ее «ФедералПресс» рассказал историк-краевед Александр Петрушин.

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Последний памятник Павлику Морозову

«Вот самый главный памятник Павлику Морозову стоял в Москве, на Александровской площади, его снесли. В Екатеринбурге снесли. А на родине, в деревне Герасимовка (Нижнетавдинского района Тюменской области, деревня тогда принадлежала Свердловской области. – Прим. ред.), местные дети не дали сносить. Я вот с ними встречался в свое время. У них легенда: в день гибели Павлика, 3 сентября, он ночью с постамента сходит и идет через всю деревню туда, в то место, где их вместе с маленьким братом Федей зарезали», – рассказал поверье историк.

Краевед пояснил, что ребята кладут к памятнику Павлику Морозову записки с пожеланиями.

Кстати, этот памятник мальчику в советское прошлое все же сносили. И не просто снесли, но утопили в местной реке Тавде. Однако, к изумлению публики, монумент всплыл.

«Видите как?! Так что с памятниками шутить не надо», – подтрунивает Александр Петрушин.

Впрочем, тому нашлось вполне научное объяснение – памятник был из гипса. Но это не помешало местным пионерам здешнего лагеря пугать новичков, что Павлик Морозов по ночам ходит по деревне.

Правда о Павлике Морозове

Несмотря на идеализацию образа, в постсоветское время люди задавались вопросом: ну почему же Павлик предал отца? В 1990-е историки изучили дело Морозова и выяснили, что мальчику было с чего ненавидеть родителя.

Трофим Морозов в деревне был уважаемым человеком и даже избирался председателем сельсовета. Он был осужден за торговлю поддельными справками и присвоение имущества раскулаченных. Павлик, которому было 13 лет, выступил на суде с показаниями против отца.

Семья Павлика была многодетной. Отец постоянно избивал и мать, и пятерых детей. А незадолго до суда вовсе ушел из семьи – к соседке. Потому историки делают выводы, что мальчик держал обиду на отца из-за жестокого обращения, оттого и не пожалел его на суде и дал показания против родителя.

Трофима отправили в тюрьму. А его родственники – двоюродный брат Данила и дядя Арсений Кулуканов – решили отомстить за его осуждение. Но и тут месть скорее предназначалась бывшей жене Трофима, чем мальчишке, ведь убив Павлика и его младшего брата Федю, они принесли страшные мучения матери.

«Мы тебе наготовили мяса – можешь наесться!» – заявила мать Трофима бывшей невестке, когда тела мальчишек нашли в лесу.

Убийцы не скрывались, и народный суд был коротким: их приговорили к расстрелу. Соучастников преступления – деда Сергея и бабку Ксению (им было за 80 лет) – посадили в тюрьму, из которой старики уже не вышли.

Мифы о Павлике Морозове

Что же касается примера для всех пионеров, 13-летний Павлик Морозов вообще-то пионером не был. Ведь первая пионерская организация в его школе была создана лишь после его смерти и получила его имя.

Мальчик был старшим сыном в крестьянской семье и вынужден был рано начать работать, что негативно сказывалось на его учебе, несмотря на старания.

А сама культовая легенда о пионере-герое, который разоблачил связь с кулаками собственного отца, была литературной выдумкой журналистов советской эпохи. Эта версия вышла после резонансного убийства. Так жертва кулаков Павлик Морозов стал примером для всех пионеров в классовой борьбе.

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