Руины города указали на причину гибели цивилизации майя

Международная команда ученых секвенировала геномы семи человек, которые проживали в древнем городе майя Копан, и на основе полученных данных пришла к выводу: крах цивилизации майя был связан с отсутствием "притока новой крови".

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Как пишет La Brujula Verde, Копан расположен на территории современного Гондураса. Он процветал в классический период (250-950 гг. н. э.), причем это был один из важнейших городов в мире майя. Однако, как и другие города этой цивилизации, Копан пришел к своему краху.

Одной из задач и стало выявление причин коллапса, произошедшего около 1200 лет назад. В рамках исследования были отобраны образцы для анализа ДНК останков семи человек. Так, один из них, вероятно, являлся членом правящей семьи, другой - человеком, принесенным в жертву. Анализ указал на генетическое сходство жителей Копана с более древними группами майя из Белиза и Мексики. Кроме того, выявлен генетический след сапотеков - горного народа, проживавшего на территории современной Мексики.

Это говорит о том, что народы не были изолированы и общались друг с другом. Однако сравнительный анализ все же показал, что большая часть ДНК жителей Копана происходит от местных групп, причем от далеких предков, населявших данный регион еще в период от 5600 до 3700 лет назад.

"Хотя имело место смешение с другими народами, генетическая основа майя оставалась на удивление стабильной на протяжении столетий,- к такому выводу пришли генетики. - Напротив, в Чичен-Ице (Мексика) доля предков из мексиканских высокогорий была намного выше, почти равная местной родословной, что указывает на то, что генетический поток из Мексики был более интенсивным в северном регионе майя, чем на юге, где находился Копан".

Ученые проанализировали, как изменялась демографическая ситуация и установили, что численность населения с течением времени заметно варьировалась. В классический период она росла и достигла своего пика около 800 года нашей эры. Но вскоре начался демографический спад, который, по мнению специалистов, и привел к краху цивилизации майя.

Предыдущие исследования на данную тему указывали, что причиной краха цивилизации майя могли быть сильные засухи, внутренние конфликты и политические распри. Новая работа не отрицает эти идеи, но в качестве дополнительного фактора, который мог сыграть важную роль, указывают на снижение численности населения.

По их мнению, народу Копана попросту не хватило притока "новой крови", то есть мигрантов, которые могли бы увеличить и разбавить местное население, улучшив его генетику и дав дополнительные трудовые и военные ресурсы.